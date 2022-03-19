Українки повідомляють до Офісу омбудсмена про зґвалтування російськими нелюдами

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 1 519

Є і записані розмови орків зі своїми рідними, які перехопила СБУ, де вони розповідають про статеві злочини

Українки повідомляють до Офісу омбудсмена про зґвалтування російськими нелюдами. Про це йдеться у відповіді уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової на запит видання «Українська правда».

З початку збройної агресії росії проти України на «гарячу лінію» уповноваженого надходить інформація про вчинення військовослужбовцями російської федерації насильницьких злочинів, у тому числі проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, - мовиться у документі.

4 березня під час онлайн-розмови з британським аналітичним центром Chatham House міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також повідомив про випадки зґвалтування:

- Коли бомби падають на ваші міста, коли солдати ґвалтують жінок в окупованих містах, а ми, на жаль, маємо непоодинокі випадки, коли російські солдати ґвалтують жінок в українських містах, тоді важко, звичайно, говорити про ефективність міжнародного права.

Є і записані розмови орків зі своїми рідними, які перехопила СБУ, де вони розповідають про статеві злочини. Проте офіційного підтвердження зґвалтувань українських дівчат та жінок російськими солдатами наразі немає.

Нагадаємо, 6 березня ТЪ інформував про те, що голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута спростував інформацію про зґвалтування українок окупантами у Херсоні.