Є і записані розмови орків зі своїми рідними, які перехопила СБУ, де вони розповідають про статеві злочини
Українки повідомляють до Офісу омбудсмена про зґвалтування російськими нелюдами. Про це йдеться у відповіді уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової на запит видання «Українська правда».
4 березня під час онлайн-розмови з британським аналітичним центром Chatham House міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також повідомив про випадки зґвалтування:
Є і записані розмови орків зі своїми рідними, які перехопила СБУ, де вони розповідають про статеві злочини. Проте офіційного підтвердження зґвалтувань українських дівчат та жінок російськими солдатами наразі немає.
Нагадаємо, 6 березня ТЪ інформував про те, що голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута спростував інформацію про зґвалтування українок окупантами у Херсоні.