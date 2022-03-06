Херсон в облозі: у жителів міста та області закінчилися їжа та ліки

Інформація про те, що у Херсоні окупанти ґвалтують дівчат та жінок – фейк
Блокада Херсона продовжується. У людей закінчилися продукти, у магазинах порожні полиці. Люди з сіл в області сидять без світла та їжі. Як повідомив ТЪ наш колега-журналіст з Херсона Костянтин, багато інвалідів та людей з хронічними хворобами не можуть отримати допомогу та рідкісні медикаменти.
На сайтах та у соціальних мережах почала ширитися інформація про те, що у Херсоні окупанти ґвалтують дівчат та жінок. Проте голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута її спростував і зазначив, що це фейк.
Щодня в інтернеті з’являється все більше фейкової інформації щодо ситуації на Херсонщині. Таким чином окупанти хочуть навести ще більше паніки серед мирного населення та повністю дестабілізувати ситуацію в області.
Одним із таких повідомлень стала інформація щодо зґвалтування орками 11 дівчат та жінок у Херсоні. Друзі, ця інформація, дякувати богу, не підтвердилась. Жодних таких звернень до лікарень міста, зокрема лікарні ім. Є. Карабелеша не було! Як і немає загиблих дівчат в наслідок зґвалтування! - написав він.