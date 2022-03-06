Херсон в облозі: у жителів міста та області закінчилися їжа та ліки

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 200

Інформація про те, що у Херсоні окупанти ґвалтують дівчат та жінок – фейк

Блокада Херсона продовжується. У людей закінчилися продукти, у магазинах порожні полиці. Люди з сіл в області сидять без світла та їжі. Як повідомив ТЪ наш колега-журналіст з Херсона Костянтин, багато інвалідів та людей з хронічними хворобами не можуть отримати допомогу та рідкісні медикаменти.

- Окупанти мотаються по місту та області зі своєю «гуманітарною допомогою», яку ніхто не хоче брати. Вочевидь, вони хочуть нас брати змором і голодом. Хто тут, кажете, нацист? У місті мобільного зв'язку майже немає, - написав Костянтин.

На сайтах та у соціальних мережах почала ширитися інформація про те, що у Херсоні окупанти ґвалтують дівчат та жінок. Проте голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута її спростував і зазначив, що це фейк.