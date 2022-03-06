І от знову: ворог підбирається з півночі до Полтавщини

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 3 158

Ніч на Полтавщині пройшла спокійно, але залишається велика загроза з півночі – на цьому напрямку концентруються ворожі війська та техніка. Про це сказав начальник Полтавської обласної військової адміністрації. Дмитро Лунін. Він попросив людей дотримуватися комендантської години, а якщо почули сирени – йти в укриття:

- Прошу не нехтувати заходами безпеки. Чуєте сирену повітряної тривоги – йдете в укриття. Дотримуємося комендантського часу. Це заради вашої ж безпеки. Слава Україні!

Полтавщина продовжує допомагати: кожного дня велика кількість багатотонних фур з їжею, засобами гігієни та одягом їде на Сумщину та Харківщину.