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Кременчук, Політика, Полтавщина, Путін проти українського народу

У громадах Полтавщини та Кременчуці збирають підписи за закриття неба над Україною

Сьогодні, 10:48 Переглядів: 325

 

Станом на вчора зібрали понад 5 тисяч підписів людей, повідомляє Дмитро Лунін, керівник Полтавської ОДА
На Полтавщині та у Кременчуці збирають підписи за закриття неба над Україною, щоб вберегти людей від тотального знищення російською авіацією. 
Від облради до найменшої громади! Всі ради Полтавщини виступають за закрите небо! І жителі Полтавщини за закрите небо! Вже понад 5 тисяч підписів простих людей, - написав у своєму телеграм-каналі учора ввечері керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

У листі від Полтавської облради говориться про загибель та поранення тисяч людей - жінок, дітей, літніх людей. Аналогічний лист підписують і в Кременчуці, про це повідомляє прресслужба мерії. Зокрема, збір підписів ведеться на вул. Маяковського, 7, де розташований центр тимчасового розміщення переселенців. За учора зібрали понад 1000 підписів.

Нагадаємо, за даними опитування Reuters, понад 70% опитаних американців виступили за закриття неба над Україною. Але офіційна позиція США незмінна: штати не хочуть ескалації конфлікту - не хочуть вступати у війну з РФ, а закриття неба НАТО означатиме вступ у війну.

Збір підписів - всеукраїнська ініціатива. Президент України Володимир Зеленський вважає, що закриття неба над українською державою не є втягуванням країн НАТО у війну. Петиція розміщена на європейському сайті Open Petition, свої підписи під нею можуть поставити громадяни з будь-якої країни світу.

Петиція про закриття неба над Україною набрала вже мільйон голосів
Жителі Полтавщини прохають НАТО закрити небо
Жителі Полтавщини прохають НАТО закрити небо
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: НАТО війна Путин против украинского народа Полтавщина
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