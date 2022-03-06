Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Як у різних регіонах України минула ніч

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 807

 

На Полтавщині повітряні тривоги були у Лубнах, Миргороді, зранку і у Полтаві

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив про ситуацію по областях станом на 8.00 6 березня.

Херсон

В Херсоні відносно тихо. Відключили мобільний зв'язок.

Житомирщина

Двічі вночі була повітряна тривога. У Коростені внаслідок авіаційного удару зруйновано 10 приватних житлових будинків (1 людина загинула, 5 отримали травми (з них 1 дитина); з підвалу гаража, який охопило полум'я, врятували 5 дітей.

Удар по місцевій залізниці - пошкоджено тепловоз, 2 електрички, 2 пасажирських вагона.

Овруч - зруйновано 15 приватних житлових будинків. Загиблих та травмованих наразі немає.

Запорізька область

Ніч пройшла відносно спокійно. Населення Запоріжжя та інших населених пунктів області продовжує готуватися до зустрічі з ворогом, обладнуючи укріплення.

Хмельницька область

Удари по аеродрому в Старокостянтинові (2 поранених).

Чернігівщина

Чернігів вночі — постійні повітряні тривоги. Бої на околицях. Бої на київському напрямі.

Полтавщина

Полтава — спокійно. Повітряні тривоги Лубни, Миргород, зранку і Полтава.

Луганщина

Ніч пройшла більш-менш спокійно.

Вчора вдень були потужні обстріли: у прилеглих до Сєвєродонецька селищах, які тепер відрізані від міста, гуманітарна катастрофа.

У Новопскові автоматними чергами розігнали акцію протесту. Знову обстріляли обласну дитячу лікарню.

З позитиву: дійшла перша гуманітарна допомога з Чернівецької області. Починає роботу ООН у справах біженців - закупити гуманітарку для Новопскова.

Донеччина

Маріуполь в облозі. Волноваха теж, але з Волновахи і району вчора змогли вивезти близько 400 людей. Сьогодні продовжаться спроби евакуації.

Над Краматорськом вчора ввечорі наша ППО збила крилату ракету.

Миколаївщина

Миколаїв. У вечорі обстріл смерчами. Усі три снаряди вклучили у подвір'я приватних будинків. У наслідок обстрілу у с. Радісний сад Миколаївського району є загиблі. Також був обстріл ракетами інших сіл Миколаївського району Миколаївської області. У цілому ситуація контрольована

Дніпро

Вночі була одна тривога.

Харківщина

Ніч в обласному центрі знову із вибухами: райони Олексіївки, Нових Будинків, ХТЗ, Салтівки, 23 Серпня та в центрі Харкова. По області ЗСУ по кількох напрямках перейшли у контрнаступ.

Київщина

Бій в Ірпіні, Гостомелі, Макарові. Переміщення ворога по Бучі, Нємішаєвській громаді. Район Житомирськоі траси залишається найгарячішою точкою.

Кіровоградщина, Волинь, Вінничина, Рівненщина, Черкаси Львівщина, Чернівці, Івано-Франківськ, Закарпаття, Тернопіль, Одеса - ніч пройшла спокійно.
0
Автор: Катерина Турубара Фото: Макс Лєвін
Теги: війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх