Як у різних регіонах України минула ніч

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На Полтавщині повітряні тривоги були у Лубнах, Миргороді, зранку і у Полтаві

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив про ситуацію по областях станом на 8.00 6 березня.

Херсон

В Херсоні відносно тихо. Відключили мобільний зв'язок.

Житомирщина

Двічі вночі була повітряна тривога. У Коростені внаслідок авіаційного удару зруйновано 10 приватних житлових будинків (1 людина загинула, 5 отримали травми (з них 1 дитина); з підвалу гаража, який охопило полум'я, врятували 5 дітей.

Удар по місцевій залізниці - пошкоджено тепловоз, 2 електрички, 2 пасажирських вагона.

Овруч - зруйновано 15 приватних житлових будинків. Загиблих та травмованих наразі немає.

Запорізька область

Ніч пройшла відносно спокійно. Населення Запоріжжя та інших населених пунктів області продовжує готуватися до зустрічі з ворогом, обладнуючи укріплення.

Хмельницька область

Удари по аеродрому в Старокостянтинові (2 поранених).

Чернігівщина

Чернігів вночі — постійні повітряні тривоги. Бої на околицях. Бої на київському напрямі.

Полтавщина

Полтава — спокійно. Повітряні тривоги Лубни, Миргород, зранку і Полтава.

Луганщина

Ніч пройшла більш-менш спокійно.

Вчора вдень були потужні обстріли: у прилеглих до Сєвєродонецька селищах, які тепер відрізані від міста, гуманітарна катастрофа.

У Новопскові автоматними чергами розігнали акцію протесту. Знову обстріляли обласну дитячу лікарню.

З позитиву: дійшла перша гуманітарна допомога з Чернівецької області. Починає роботу ООН у справах біженців - закупити гуманітарку для Новопскова.

Донеччина

Маріуполь в облозі. Волноваха теж, але з Волновахи і району вчора змогли вивезти близько 400 людей. Сьогодні продовжаться спроби евакуації.

Над Краматорськом вчора ввечорі наша ППО збила крилату ракету.

Миколаївщина

Миколаїв. У вечорі обстріл смерчами. Усі три снаряди вклучили у подвір'я приватних будинків. У наслідок обстрілу у с. Радісний сад Миколаївського району є загиблі. Також був обстріл ракетами інших сіл Миколаївського району Миколаївської області. У цілому ситуація контрольована

Дніпро

Вночі була одна тривога.

Харківщина

Ніч в обласному центрі знову із вибухами: райони Олексіївки, Нових Будинків, ХТЗ, Салтівки, 23 Серпня та в центрі Харкова. По області ЗСУ по кількох напрямках перейшли у контрнаступ.

Київщина

Бій в Ірпіні, Гостомелі, Макарові. Переміщення ворога по Бучі, Нємішаєвській громаді. Район Житомирськоі траси залишається найгарячішою точкою.

Кіровоградщина, Волинь, Вінничина, Рівненщина, Черкаси Львівщина, Чернівці, Івано-Франківськ, Закарпаття, Тернопіль, Одеса - ніч пройшла спокійно.