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Кременчук, Україна, Світ

Петиція про закриття неба над Україною набрала вже мільйон голосів

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 454

 

Президент України Володимир Зеленський вважає, що закриття неба над Українською державою не є втягуванням країн НАТО у війну

Петиція про закриття неба над Україною зібрала вже 1 058 824 підписів.

- Ми це зробили! Наше інформаційне військо, ви – найкращі!, - йдеться у дописі Верховної Ради у телеграмі.

Петиція розміщена на європейському сайті Open Petition, свої підписи під нею можуть поставити громадяни з будь-якої країни світу.

Петиція від українців до країн-членів НАТО містить такі вимоги:

  • закрити повітряний простір над Україною;
  • ввести в Україну миротворчі війська НАТО;
  • надати військову допомогу Києву;
  • підтримати український народ, як це було зроблено, наприклад, в Ізраїлі.

Як повідомляє видання «Укрінформ», 27 лютого Конгресмени США від обох партій Джеральд Коннолі та Майк Тернер звернулися до американського президента Джо Байдена з проханням закрити небо над Україною, де з 24 лютого російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети потрапляють у житлові будинки, гинуть люди. Президент України Володимир Зеленський вважає, що закриття неба над Українською державою не є втягуванням країн НАТО у війну.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: петиція небо НАТО
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