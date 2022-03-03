Петиція про закриття неба над Україною набрала вже мільйон голосів

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 454

Президент України Володимир Зеленський вважає, що закриття неба над Українською державою не є втягуванням країн НАТО у війну

Петиція про закриття неба над Україною зібрала вже 1 058 824 підписів.

- Ми це зробили! Наше інформаційне військо, ви – найкращі!, - йдеться у дописі Верховної Ради у телеграмі.

Петиція розміщена на європейському сайті Open Petition, свої підписи під нею можуть поставити громадяни з будь-якої країни світу.

Петиція від українців до країн-членів НАТО містить такі вимоги:

закрити повітряний простір над Україною;

ввести в Україну миротворчі війська НАТО;

надати військову допомогу Києву;

підтримати український народ, як це було зроблено, наприклад, в Ізраїлі.

Як повідомляє видання «Укрінформ» , 27 лютого Конгресмени США від обох партій Джеральд Коннолі та Майк Тернер звернулися до американського президента Джо Байдена з проханням закрити небо над Україною, де з 24 лютого російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети потрапляють у житлові будинки, гинуть люди. Президент України Володимир Зеленський вважає, що закриття неба над Українською державою не є втягуванням країн НАТО у війну.