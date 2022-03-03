Петиція про закриття неба над Україною набрала вже мільйон голосів

Президент України Володимир Зеленський вважає, що закриття неба над Українською державою не є втягуванням країн НАТО у війну
Петиція про закриття неба над Україною зібрала вже 1 058 824 підписів.
Петиція розміщена на європейському сайті Open Petition, свої підписи під нею можуть поставити громадяни з будь-якої країни світу.
Петиція від українців до країн-членів НАТО містить такі вимоги:
Як повідомляє видання «Укрінформ», 27 лютого Конгресмени США від обох партій Джеральд Коннолі та Майк Тернер звернулися до американського президента Джо Байдена з проханням закрити небо над Україною, де з 24 лютого російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети потрапляють у житлові будинки, гинуть люди. Президент України Володимир Зеленський вважає, що закриття неба над Українською державою не є втягуванням країн НАТО у війну.
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