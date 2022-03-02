У Кременчуці через міст курсуватиме рейковий автобус

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Це пов'язано з тим, що через місто їде багато автотранспорту, зокрема, біженців, яким вдалося виїхати з міст, що перебувають у зоні активних воєнних дій

Через міст у Кременчуці курсуватиме рейковий автобус, повідомляє пресслужба виконкому.

Це пов'язано з тим, що через місто їде багато автотранспорту, зокрема, біженців, яким вдалося виїхати з міст, що перебувають у зоні активних воєнних дій. Внаслідок цього можливі затори на мосту через Дніпро.

«Задля того, щоб дати можливість людям потрапити з одного берега на інший Укрзалізницею прийняте рішення про запуск так званого рейкового автобуса, який курсуватиме з Кременчука на Крюків і у зворотному напрямку», - йдеться у повідомленні.