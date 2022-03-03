Кременчук: допомога армії та біженцям, підготовка до оборони та поховання перших загиблих

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У Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповіли про поточну ситуацію та допомогу військовим і біженцям

На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної адміністрації Олег Лєднік повідомив, що у районі вдається зберігати стабільну ситуацію - випадків мародерства не зафіксовано, диверсійних груп ворога не виявлено.

Олег Лєднік повідомив, що сьогодні у Горішніх Плавнях ховають Героя, який загинув у перші дні російсько-української війни – 22-річного Івана Білецького.

Загиблого кременчужанина, полковника поліції Олександра Яцика, який загинув у перші години війни – вранці 24 лютого у Ніжині Чернігівської області, поховали за місцем загибелі. Указом Президента України Олександр Анатолійович Яцик нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст. посмертно.

- Вони загинули захищаючи Україну та нас з вами! - заявив Олег Лєднік.

Він повідомив, що у всіх громадах району, зокрема й у Кременчуці, організовані пункти прийому біженців – переважно з Харкова та Сумщини. Більша частина з них, переночувавши у Кременчуці, рушають далі на захід. Втім, для того, щоб забезпечити дахом над головою усіх та зважаючи на зростання потоку біженців, вирішили запустити для їх прийому один з дитячих таборів відпочинку. Ймовірно це буде табір «Сонячний» в Омельнику.

Начальник РВА розповів, що усі громади району активно збирають гуманітарну допомогу та відправляють її до регіонів, де ведуться бойові дії. Вчора військовим відправили броньовану автівку з АвтоКрАЗу. Кременчуцький та Глобинський м’ясокомбінати лише вчора відправили на Харківщину по 5 тон ковбасної продукції. А всього учора з району відправили більше десяти вантажівок з гуманітарної допомогою, зібраною спільними зусиллями волонтерів та органів місцевого самоврядування.

Саме цим, а також тим, що підприємства харчової промисловості через логістичні проблеми та нестачу сировини скоротили обсяги виробництва продуктів харчування, викликано тимчасове обмеження їх асортименту в магазинах району.

Олег Лєднік ще раз наголосив про недопустимість використання цієї ситуації для підвищення цін на продукти харчування.

- Ми будемо дуже жорстко реагувати на такі випадки – аж до можливого вилучення товару за завищеними цінами на потреби армії. До контролю над цінами підключилась Держдпродспоживслужба. Прошу громадян повідомляти про такі випадки на її телефони. Зараз усім важко, але треба залишатися людьми, - зауважив Олег Лєднік.