Кременчук: допомога армії та біженцям, підготовка до оборони та поховання перших загиблих

У Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповіли про поточну ситуацію та допомогу військовим і біженцям
На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної адміністрації Олег Лєднік повідомив, що у районі вдається зберігати стабільну ситуацію - випадків мародерства не зафіксовано, диверсійних груп ворога не виявлено.
Олег Лєднік повідомив, що сьогодні у Горішніх Плавнях ховають Героя, який загинув у перші дні російсько-української війни – 22-річного Івана Білецького.
Загиблого кременчужанина, полковника поліції Олександра Яцика, який загинув у перші години війни – вранці 24 лютого у Ніжині Чернігівської області, поховали за місцем загибелі. Указом Президента України Олександр Анатолійович Яцик нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст. посмертно.
Він повідомив, що у всіх громадах району, зокрема й у Кременчуці, організовані пункти прийому біженців – переважно з Харкова та Сумщини. Більша частина з них, переночувавши у Кременчуці, рушають далі на захід. Втім, для того, щоб забезпечити дахом над головою усіх та зважаючи на зростання потоку біженців, вирішили запустити для їх прийому один з дитячих таборів відпочинку. Ймовірно це буде табір «Сонячний» в Омельнику.
Начальник РВА розповів, що усі громади району активно збирають гуманітарну допомогу та відправляють її до регіонів, де ведуться бойові дії. Вчора військовим відправили броньовану автівку з АвтоКрАЗу. Кременчуцький та Глобинський м’ясокомбінати лише вчора відправили на Харківщину по 5 тон ковбасної продукції. А всього учора з району відправили більше десяти вантажівок з гуманітарної допомогою, зібраною спільними зусиллями волонтерів та органів місцевого самоврядування.
Саме цим, а також тим, що підприємства харчової промисловості через логістичні проблеми та нестачу сировини скоротили обсяги виробництва продуктів харчування, викликано тимчасове обмеження їх асортименту в магазинах району.
Олег Лєднік ще раз наголосив про недопустимість використання цієї ситуації для підвищення цін на продукти харчування.
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