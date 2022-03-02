Кременчужанина Яцика нагородили посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня кременчужанина Олександра Яцика. Відповідний указ №79/2022 «Про відзначення державними нагородами України» підписав президент.
- За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: у Національній поліції України нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
ЯЦИКА Олександра Анатолійовича (посмертно) – полковника поліції,- йдеться у повідомленні.
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