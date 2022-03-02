Укрпошта випустить марку з «посланням» російському військовому кораблю

Українська марка, яка є таким же символом держави як прапор, герб або гімн, святкує ювілей – 30 років. Але через війну з росією вирішили замінити святкування Всеукраїнським народним конкурсом на найкращий ескіз поштової марки під назвою: «Русский военный корабль, иди на#уй!».

- Марка обов'язково буде міжнародна, щоб кожен зміг відправити її в будь-яку країну. Терміни стислі, бо ну вже дуже кортить наклеїти її на листівку. Тому закликаємо професійних ілюстраторів та й усіх охочих долучитися до конкурсу. Ескізи відправляйте на адресу mukhina-nv@ukrposhta.ua з позначкою «Конкурс», з вказанням прізвища, імені й контактних даних (телефон або e-mail). Ескіз необхідно надати у вигляді малюнка, графічного макета з візуалізацією в електронному вигляді у форматі jpeg, 600 dpi. Кількість робіт від одного учасника – не обмежена. Терміни – до 4 березня.

Усі надіслані на конкурс роботи будуть представлені тут, на сторінці Укрпошти у Facebook, для проведення народного голосування. Конкурсна робота, що набере найбільшу кількість голосів, буде надрукована масовим тиражем на першій українській поштовій марці в умовах воєнного стану, - йдеться у повідомленні Укрпошти.