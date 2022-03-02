У школах Полтавщини створюють пункти для розміщення переселенців

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 538

У школах Полтави педагоги, батьки та учні створюють пункти для розміщення переселенців. Зносять матраци, ліжка, постiль, засоби гiгiєни. Чергування в школах ведеться цілодобово. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Полтавщина офіційно вже прийняла 1400 переселенців із Києва, Київської, Харківської, Сумської, Донецької та Луганської областей. Серед них – 400 дітей.

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