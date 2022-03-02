На Полтавщині сформований продовольчий резерв

Призначені відповідальні особи.
Сформовано продовольчий резерв Полтавщини. Про це повідомляє керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
У кожному районі Полтавської області визначені місця зберігання продрезерву для населення цього району. Крім того, створений продрезерв для Полтави як обласного центру.
Визначена потреба в основних продуктах харчування на 7 днів (постійно оновлюється). Призначені відповідальні особи.
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