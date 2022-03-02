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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

На Чергінівщині почали виплачувати гроші за вбитих і полонених росіян

Сьогодні, 19:08 Переглядів: 829

 

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко почав виплачувати гроші за вбитих і полонених росіян. 2 березня він виплатив нашим бійцям 600 доларів – за двох знешкоджених окупантів: майора Леоніда Щьоткіна та Дмітрія Опойкова. Інформацію Суспільному підтвердив секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако. З його слів, гроші виплачують після підтвердження даних від командування підрозділу.

Документи російських окупантів
Документи російських окупантів

Нагадаємо, 1 березня Владислав Атрошенко заявив, що з власної кишені платитиме гроші за вбитих і знешкоджених росіян та підбиту техніку.

- Тисячі простих людей, бізнесменів перераховують кошти на рахунки ЗСУ. Для того, щоб скоротити шлях проходження коштів, я оголошую про те, що в разі проходження на територію адміністративної одиниці міста Чернігова: БТР (збита підпалена БТР) – особиста премія від мене 150 000 гривень; спалений БМП – 200 000 гривень; спалений танк – 250 000 гривень; полонені або вбиті російсько-фашистські окупанти – 300 умовних одиниць за голову, – сказав Атрошенко.


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Автор: Альона Душенко
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