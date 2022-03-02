На Чергінівщині почали виплачувати гроші за вбитих і полонених росіян

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко почав виплачувати гроші за вбитих і полонених росіян. 2 березня він виплатив нашим бійцям 600 доларів – за двох знешкоджених окупантів: майора Леоніда Щьоткіна та Дмітрія Опойкова. Інформацію Суспільному підтвердив секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако. З його слів, гроші виплачують після підтвердження даних від командування підрозділу.
Нагадаємо, 1 березня Владислав Атрошенко заявив, що з власної кишені платитиме гроші за вбитих і знешкоджених росіян та підбиту техніку.
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