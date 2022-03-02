Щоб розвантажити поліцію Полтавщини є фейсбук та телеграм-канал

Сьогодні, 18:57 Переглядів: 488

На Полтавщині для розвантаження лінії 102 поліція запровадила додаткові канали збору інформації у Facebook і Telegram. ідтепер на зв’язок з правоохоронцями (окрім 102) можна вийти через месенджер поліції Полтавської області або через чат «Резервна лінія 102 Полтавщини» у Telegram.

На час війни створені канали працюватимуть для збору інформації про підозрілих осіб, небезпечні предмети та факти, що можуть становити загрозу для населення та держави. Мова, зокрема, про маячки та позначки для коригувальників вогню, про застосування безпілотних літальних апаратів для фільмування важливих об’єктів та інше.

- Наша мета – не тільки розвантажити лінію 102, а налагодити оперативну комунікацію між громадянами та правоохоронними органами. Пам’ятайте, ваша інформація допомагає нам вчасно виявляти зрадників, інформаторів та військових злочинців, а значить дозволяє запобігати негативним сценаріям розвитку подій, на які розраховує загарбник. Не панікуємо, співпрацюємо і МИ обов’язково переможемо! Слава Україні!, - наголосив Євген Рогачов, очільник поліції Полтавщини.