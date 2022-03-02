Меблярі Кременчука забезпечують ліжками військових та біженців

Меблярі Кременчука для територіальної оборони Кременчук облаштували близько 300 ліжок за один день. Роботи зробили за власні кошти.
Територіальна оборона наразі забезпечена. Тепер готують ліжка для вимушених переселенців.
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