Полонених російських солдатів віддадуть матерям, якщо ті приїдуть за ними в Київ

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 0

Там вас зустрінуть та супроводять до Києва, де передадуть вашого сина, кажуть у Міноборони

Україна віддаватиме полонених російських солдатів їхнім матерям, якщо вони самі приїдуть за ними в Київ. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Спершу потрібно дізнатися, перебуває ваш син у полоні чи загинув. Це можна зробити тут або зателефонувати на гарячу телефонну лінію Міноборони України: +380894201860, +380894201861, +380894201862. Також можна написати на пошту: Vernis_iz_ukraine@gmail.com.

Потім, якщо ви отримали, підтвердження, що ваш син в українському полоні, мами російських солдатів мають дістатися Києва: добирайтеся до Калінінграда чи Мінська, звідти автобусами чи таксі до польського кордону, тоді до КПП з Україною.

Там вас зустрінуть та супроводять до Києва, де передадуть вашого сина, кажуть у Міноборони.

- Ми, українці, на відміну від путінських фашистів, не воюємо з матерями та їхніми полоненими дітьми, - наголошує відомство.