«Війна. Шок. Як впоратися»: кременчужанам розкажуть як допомогти собі та близьким

Сьогодні, 19:59 Переглядів: 403

Завтра, 3 березня об 11.00, Анна Караулова яка зараз мешкає в Ізраїлі розповість як допомогти собі та рідним, як реагувати.

Анна понад 20 років вивчає та викладає курси в області навчання інструкторів ізраїльської армії, має дві вищі освіти training manager з психології і соціології & менеджмент систем освіти. Живе у Хайфі. Народилася у Дніпрі, але у 1990 році переїхала з батьками до Ізраїлю.

Спілкування відбудеться безкоштовно у Zoom.

Вхід за посиланням

Ідентифікатор конференції: 876 5907 2764