«Війна. Шок. Як впоратися»: кременчужанам розкажуть як допомогти собі та близьким

Завтра, 3 березня об 11.00, Анна Караулова яка зараз мешкає в Ізраїлі розповість як допомогти собі та рідним, як реагувати.
Анна понад 20 років вивчає та викладає курси в області навчання інструкторів ізраїльської армії, має дві вищі освіти training manager з психології і соціології & менеджмент систем освіти. Живе у Хайфі. Народилася у Дніпрі, але у 1990 році переїхала з батьками до Ізраїлю.
Спілкування відбудеться безкоштовно у Zoom.
Вхід за посиланням
Ідентифікатор конференції: 876 5907 2764
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