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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

«Зелений коридор» - тактичний інструмент російських окупантів

Сьогодні, 20:09 Переглядів: 658

 

Крокуємо до перемоги! Боремо інфотерор разом!

Центр протидії дезінформації при РНБО України роз'яснює щодо чергової маніпуляції російських військових під назвою «Зелений коридор».

Один з прийомів ворога – заклик створювати «гуманітарні коридори» (або так званий Зелений коридор), або «евакуацію мирних жителів» у містах, що чинять спротив російським окупантам.

Такі пропозиції російських військових «евакуювати» людей в «безпечне місце» вже здійснювалися в Ірпені, Харкові, Маріуполі та інших містах. Хоча насправді міста не були блоковані.

Тактика «зеленого коридору» була використана путінською армією в 2014 році під Іловайськом. Тоді російські військові спричинили масштабну трагедію. Сьогодні ж, пропонуючи «евакуацію», окупанти прагнуть створити собі репутацію миротворців.

Картинки з проявами такої псевдогуманності дозволять російським пропагандистам виправдати подальше знищення міст за легендою «вбиваємо лише військових».

Крокуємо до перемоги! Боремо інфотерор разом!

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна фейк російські окупанти
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