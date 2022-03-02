Генасамблея ООН засудила вторгнення Росії та закликала її негайно вивести війська з України

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 224 Коментарів: 1

Генеральна асамблея ООН сьогодні ухвалила резолюцію, в якій засуджує вторгнення Росії в Україну та закликає Москву негайно вивести свої війська з України.

За цю резолюцію проголосувала 141 країна, лише 5 були проти та 35 утрималися. Проти документа проголосували сама Росія та її найвідданіші сателіти: Білорусь, яка безпосередньо залучена до збройного вторгнення, Сирія, Еритрея та держава-ізгой КНДР.

- Генеральна асамблея вимагає, щоб Російська Федерація негайно припинила застосування своєї сили проти України і утримувалася від незаконних погроз чи застосування сили проти будь-якої держави-члена ООН, - йдеться у документі.

Навіть такі дружні та залежні від Росії країни, як Казахстан, Таджикистан, Киргизія, Узбекистан, Вірменія, Куба, Монголія, В’єтнам, Уганда та Зімбабве вирішили утриматися при голосуванні.

- Вимагає від Російської Федерації негайно, повністю та безумовно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, - йдеться у резолюції.

Резолюція засуджує рішення Російської Федерації від 21 лютого щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України, яке порушує територіальну цілісність та суверенітет України та суперечить принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй;

Генасамблея вимагає від РФ негайно та безумовно скасувати рішення щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України та закликає негайно припинити збройну агресію і вивести свої війська з України.