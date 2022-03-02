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Ворог використав для удару по Україні понад 180 ракет, проте ЗСУ визволили від окупантів Макарів

Сьогодні, 20:55 Переглядів: 760

 

Оперативна інформація від Генштабу щодо російського вторгнення станом на 18.00

Триває сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському вторгненню.

На Волині підрозділами Збройних Сил України створено надійну систему оборони. Ведеться постійне спостереження за характером дій противника, який проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.

На приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції, успішно стримуючи переважаючі сили противника. Нашими підрозділами знешкоджено десант, що намагався висадитись в районі міста Миколаєва.

Продовжують мати місце факти здачі у полон груп російських солдатів та офіцерів, а також відмов продовжувати наступ.

Повітряними Силами ЗС України здійснюється відбиття нападів з повітря. З початку російського вторгнення по території України ворогом випущено понад 180 ракет. Крім військових об’єктів значних втрат зазнала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів.

Російські окупаційні війська порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права вдаються до мародерства та вбивств місцевого населення, зокрема і дітей. Моральний дух окупаційного війська вкрай низький.

За поточну добу до тридцяти бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Республіки Білорусь, та здійснили бомбардування цивільного населення.

Підрозділи Збройних Сил України звільнили Макарів Київської області та закріпились у місті.

Визначені сили та засоби здійснюють оборону міста Києва, продовжують вести систематичні бойові дії та утримувати визначені райони.

Ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та військовій техніці!

Слава Україні!

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ЗСУ Генштаб
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