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Обережно – фейк! Росія готовить інформаційну провокацію про нібито капітуляцію України

Сьогодні, 21:20 Переглядів: 565

Про це повідомляє Центр стратегічних досліджень та інформаційної безпеки

Росія може розповсюджувати фальшиву «відеозаяву про капітуляцію» Президента Володимира Зеленського, створену за допомогою технології діпфейк. Про це повідомляє Центр стратегічних досліджень та інформаційної безпеки у Фейсбуці.

- Уявіть, що бачите в телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його – а отже, це правда. Але це не правда. Це технологія діпфейк. Це буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання, – йдеться у повідомленні.

Відео, зроблені через такі технології, які майже неможливо відрізнити від реальних.

- Знайте – це фейк! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Будьте впевнені – Україна не капітулюватиме! Росії залишається лише вигадати фейкову перемогу, закрити у себе інтернет і усі контакти з іншим світом, – наголошують у повідомленні.

Вірте у Збройні сили України!

Україна переможе!

Слава Україні!

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти фейк
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