Обережно – фейк! Росія готовить інформаційну провокацію про нібито капітуляцію України

Про це повідомляє Центр стратегічних досліджень та інформаційної безпеки
Росія може розповсюджувати фальшиву «відеозаяву про капітуляцію» Президента Володимира Зеленського, створену за допомогою технології діпфейк. Про це повідомляє Центр стратегічних досліджень та інформаційної безпеки у Фейсбуці.
Відео, зроблені через такі технології, які майже неможливо відрізнити від реальних.
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