Обережно – фейк! Росія готовить інформаційну провокацію про нібито капітуляцію України

Сьогодні, 21:20 Переглядів: 565

Росія може розповсюджувати фальшиву «відеозаяву про капітуляцію» Президента Володимира Зеленського, створену за допомогою технології діпфейк. Про це повідомляє Центр стратегічних досліджень та інформаційної безпеки у Фейсбуці.

- Уявіть, що бачите в телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його – а отже, це правда. Але це не правда. Це технологія діпфейк. Це буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання, – йдеться у повідомленні.

Відео, зроблені через такі технології, які майже неможливо відрізнити від реальних.

- Знайте – це фейк! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Будьте впевнені – Україна не капітулюватиме! Росії залишається лише вигадати фейкову перемогу, закрити у себе інтернет і усі контакти з іншим світом, – наголошують у повідомленні.

Вірте у Збройні сили України!

Україна переможе!

Слава Україні!