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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Потужний авіаудар та вибух на вокзалі в Києві, де відбувається евакуація

Сьогодні, 21:40 Переглядів: 2 254

Прилетіла ворожа ракета

Вибух стався поблизу готелю «Ібіс» в районі Залізничного вокзалу, інформації про травмованих чи поранених наразі немає, повідомив Суспільному прессекретар Укрзалізниці Сергій Щур.

«Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей.

Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Рух поїздів продовжується».

Пошкоджена теплотраса. Район залишиться без тепла і гарячої води.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: авіаудар Укрзалізниця війна Путин против украинского народа
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