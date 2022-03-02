Потужний авіаудар та вибух на вокзалі в Києві, де відбувається евакуація

Сьогодні, 21:40 Переглядів: 2 254

Прилетіла ворожа ракета

Вибух стався поблизу готелю «Ібіс» в районі Залізничного вокзалу, інформації про травмованих чи поранених наразі немає, повідомив Суспільному прессекретар Укрзалізниці Сергій Щур. «Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей. Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень. Інформація про постраждалих уточнюється. Рух поїздів продовжується». Пошкоджена теплотраса. Район залишиться без тепла і гарячої води.

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