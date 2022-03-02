Потужний авіаудар та вибух на вокзалі в Києві, де відбувається евакуація

Прилетіла ворожа ракета
Вибух стався поблизу готелю «Ібіс» в районі Залізничного вокзалу, інформації про травмованих чи поранених наразі немає, повідомив Суспільному прессекретар Укрзалізниці Сергій Щур.
«Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей.
Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Рух поїздів продовжується».
Пошкоджена теплотраса. Район залишиться без тепла і гарячої води.
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