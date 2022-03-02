Сергiй Кулясов
"Расстрельные списки" известных кременчужан появились на сайте, который связывают с местной властью.
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Час переходити до тотального спротиву! Міністр оборони звернувся до українців

Сьогодні, 22:09 Переглядів: 765

Звернення із закликом до спротиву оприлюднене на офіційній сторінці Міноборони у Фейсбуці

- Шановні українці! 160 годин оборони. Росія не витримала і почала визнавати втрати. Це сталося завдяки героїзму наших захисників і захисниць. А також завдяки бійцям інформаційного фронту, які прорвали інформаційну блокаду.

Час посилити тиск на ворога, який втратив ініціативу.

Час перейти до тотального опору!

Наша армія успішно зустрічає лобові атаки російських окупантів.

Наші спеціальні підрозділи – ССО, спецназ СБУ і Головного управління розвідки – ефективно нищать російські війська на марші.

Звертаюся до громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях. З вашою допомогою наша армія швидше здолає і вижене окупантів.

Треба позбавити російські війська тилової підтримки.

Не чіпайте танки. Тільки, якщо дуже хочеться.

Знищуйте тилові колони. Вони йдуть за колонами з бронетехнікою.

Якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним.

Мисливці. Єгері. Лісники. Ви знаєте кожну стежку і кожен ярок у вашому країні. Це ваш час.

Ворог повинен відчути, що кожен крок без запрошення по українській землі може стати для нього останнім.

Треба, щоб в окупанта була тільки одна мотивація – якнайшвидше втікти з нашої країни.

Слава Україні!, - закликає Олексій Резніков.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сьогодні на брифінгу також закликав українців до тотального спротиву.

- Танковий батальйон, упершись у наші позиції, не до кінця втрачає боєздатність. Але якщо ми зупинимо або знищимо тилові колони, які везуть до цього танкового батальйону боєприпаси і паливо, то батальйон стає небоєздатним повністю. Атакувати партизанам тилові колони набагато простіше, вони гірше охороняються, вони не броньовані. Їх охороняють тиловики, які не мають досвіду бойових дій, і, як показує досвід, здаються навіть за перших ознак нападу. Навіть прості засоби дозволяють заблокувати дорогу деревами або барикадами, заблокувати або спалити колону і взяти полонених, - підкреслив Арестович.

Він закликав до активних дій чоловіків, які мають бойовий досвід або можуть діяти організовано.

- Збирайтеся навколо тих, хто має бойовий досвід. Слабкою частиною російської армії є тил. Якщо ми його спалимо, то наступ закінчиться протягом 2-3 діб. Що стосується цивільних осіб, які не готові нападати на тилові колони, ви можете їх блокувати. Будуйте барикади, проводьте мітинги з українськими прапорами, викладайте матеріали в мережу, закидайте матеріалами закордонні ЗМІ, - додав Арестович.

 


3
Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх