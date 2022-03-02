Херсон під українським прапором, але з окупантами. Меру висунули низку вимог

Мер міста Ігор Колихаєв стверджує, що це не перемовини, але вимоги доведеться виконувати, щоб забезпечити життєдіяльність міста
У Херсон зайшли російські окупанти. Мер Міста Ігор Колихаєв стверджує, що над містом майорить український прапор, і йому доводиться виконувати низку вимог, які йому поставили, щоб так і залишалось. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, наголошуючи, що це не були переговори, але був візит до міськради «озброєних відвідувачів».
За його словами, він зацікавлений лише на забезпеченні життєдіяльності міста, яке нині відчуває труднощі із захороненням убитих, продовольством, прибиранням сміття, ліквідацією аварій.
Мер Херсона не уточнює, з ким саме він домовлявся, але інформує, про що. Ось ці правила життя Херсону – ходити тепер там можна лише по двоє…
За кілька годин до цього Колихаєв просив журналістів допомогти запобігти гуманітарній катастрофі у місті.
Відомо, що за Херсон зранку точилися запеклі бої. Проти бронеколони росіян вийшли з коктейлями Молотова містяни, усіх захисніків міста убили.
За даними Херсонської військової державної адміністрації, у Херсоні «перебувають ворожі військові сили, що ускладнює роботу підприємств. Влада докладає зусиль за для вирішення продовольчих питань».
Внаслідок численних обстрілів у низці населених пунктів області повністю чи частково відсутні газопостачання, електрика, вода. Є проблеми з продовольством, медикаментами. Більше по кожному району на сторінці Херсонської ВДА у фейсбуці.
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