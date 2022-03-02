Херсон під українським прапором, але з окупантами. Меру висунули низку вимог

Сьогодні, 22:30 Переглядів: 736

Мер міста Ігор Колихаєв стверджує, що це не перемовини, але вимоги доведеться виконувати, щоб забезпечити життєдіяльність міста

У Херсон зайшли російські окупанти. Мер Міста Ігор Колихаєв стверджує, що над містом майорить український прапор, і йому доводиться виконувати низку вимог, які йому поставили, щоб так і залишалось. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, наголошуючи, що це не були переговори, але був візит до міськради «озброєних відвідувачів».

«То не були переговори чи щось таке, про що вже поповзли чутки. Зі мною ніхто ні про що не домовлявся. Проте справді озброєні відвідувачі у міськвиконкомі сьогодні були. Ми з командою – мирні люди, ми не мали зброї чи агресії з нашого боку. Ми показали, що працюємо на забезпечення міста та намагаємось ліквідувати наслідки вторгнення», - пише Колихаєв.

За його словами, він зацікавлений лише на забезпеченні життєдіяльності міста, яке нині відчуває труднощі із захороненням убитих, продовольством, прибиранням сміття, ліквідацією аварій.

«Я не давав їм жодних обіцянок. Мені просто нічого пообіцяти. Мене цікавить лише нормальна життєдіяльність нашого міста! Я просто попросив не стріляти у людей. У нас немає в місті ЗСУ, тільки мирні жителі та люди, які хочуть тут ЖИТИ!».

Мер Херсона не уточнює, з ким саме він домовлявся, але інформує, про що. Ось ці правила життя Херсону – ходити тепер там можна лише по двоє…

До міста можна виїжджати лише вдень. Комендантська година з 20.00 до 06.00 зберігається суворо. Виїжджають у місто лише машини з продовольством, медикаментами та іншим. Знову виходить комунальний транспорт, щоб добиралися на роботу співробітники хлібозаводу, магазинів, аптек тощо. Пішоходи ходять по одному, максимум по двоє. Військових не провокують. За першої ж вимоги зупиняються. Не конфліктують. Автомобілі, яким за умовами можна перебувати в місті, їздять з мінімальною швидкістю, повинні будуть готові будь-якої миті показати вміст перевезень.

«Поки так. Прапор над нами український. І щоб він залишався таким же, цих вимог доведеться дотримуватися. Нічого іншого поки що запропонувати не можу»,- написав Колихаєв.

За кілька годин до цього Колихаєв просив журналістів допомогти запобігти гуманітарній катастрофі у місті.

Відомо, що за Херсон зранку точилися запеклі бої. Проти бронеколони росіян вийшли з коктейлями Молотова містяни, усіх захисніків міста убили.

За даними Херсонської військової державної адміністрації, у Херсоні «перебувають ворожі військові сили, що ускладнює роботу підприємств. Влада докладає зусиль за для вирішення продовольчих питань».

Внаслідок численних обстрілів у низці населених пунктів області повністю чи частково відсутні газопостачання, електрика, вода. Є проблеми з продовольством, медикаментами. Більше по кожному району на сторінці Херсонської ВДА у фейсбуці.



