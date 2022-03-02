«Ніяких полонених російських артилеристів - кожен розрахунок буде зарізаний як свині»

Спільнота воїнів Сил спеціальних операцій заявила, що російських артилеристів після обстрілів мирних міст брати в полон не будуть.

Про це йдеться на офіційній сторінці у фейсбуці ССО.

У звернення Командування ССО відзначається:

- Братерство ССО України передає привіт російським артилеристам!

Ми вас вітаємо: після того, як ви накрили найжорстокішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких – ви, хробаки, стали нашою метою номер один.

Пояснюємо вам, Ваньки: ви начебто далеко і стріляєте по цілях яких не бачите. Не бачите маленьких діток, старих, будинки, дитячі садки, школи та лікарні – все це для вас просто цілі. Стільнули, полетіло, потрапили - з##бісь, правильно пацани?

А тепер дивіться, хробаки: ви своїх цілей не бачите і вам відтак начебто легше. Але повірте: легше вам мерзоті вже не буде ніколи. Інформація щодо вас – вже у нас. А якщо по комусь ще немає, то це питання лічених хвилин.

Відтепер жодних полонених російських артилеристів більше не буде. Жодної пощади, жодне "будь ласка не вбивайте, я здаюся" вже не пройде.

Кожен розрахунок, не має значення: командир, водій, навідник, що заряджає - будуть зарізані як свині. Дзюрте в штани, ми за вами вже прийшли. Подзвони мамі востаннє. Скажи, що скоро здохнеш, шакал. Ми не смерть, ми гірші!