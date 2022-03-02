Російський мільярдер Абрамович поспіхом продає Челсі - гроші підуть постраждалим українцям

Вчора, 23:12 Переглядів: 632

Мільярдер Хансйорг Вісс зі Швейцарії заявив, що йому надійшла пропозиція купити футбольний клуб "Челсі", яким володіє російський мільярдер Роман Абрамович. Олігарх боїться санкцій. Про це повідомляє The Guardian.

Абрамович може потрапити під санкції Великої Британії через напад Російської Федерації на Україну. На цьому тлі з'явилася інформація про продаж "Челсі".

- Я хотел бы обратиться к спекуляциям в средствах массовой информации за последние несколько дней в связи с моим владением "Челси". Как я уже говорил ранее, я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает интересам команды, - мовиться у заяві Абрамовича, яке передає видання ВВС

Бізнесмен заявив, що гроші, отримані від продажу клубу, підуть до благодійного фонду, який буде засновано для допомоги постраждалим у війні в Україні.