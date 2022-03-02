Російський мільярдер Абрамович поспіхом продає Челсі - гроші підуть постраждалим українцям

Мільярдер Хансйорг Вісс зі Швейцарії заявив, що йому надійшла пропозиція купити футбольний клуб "Челсі", яким володіє російський мільярдер Роман Абрамович. Олігарх боїться санкцій. Про це повідомляє The Guardian.
Абрамович може потрапити під санкції Великої Британії через напад Російської Федерації на Україну. На цьому тлі з'явилася інформація про продаж "Челсі".
Бізнесмен заявив, що гроші, отримані від продажу клубу, підуть до благодійного фонду, який буде засновано для допомоги постраждалим у війні в Україні.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.