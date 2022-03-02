В Україну прямують понад тисячу добровольців-іноземців, а 19 країн надають зброю

Допомогти Україні відбити збройну агресію Росії добровольці їдуть з 16 країн світу
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу.
За словами Кулеби, 38 країн закрили повітряний простір для російських літаків.
Також міністр зазначив, що Україна наразі опрацьовує з партнерами питання посилення протиповітряної оборони.
Сьогодні міністр оборони Олексій Резніков у Facebook повідомив, що у війні з Росією дедалі більше країн готові надати допомогу Україні. Ця допомога збільшується з кожним днем. Готові підставити своє плече Україні навіть ті країни, які раніше дотримувалися нейтралітету та не готові були відкрито та публічно демонструвати свою позицію.
Так, Україна нещодавно отримала нові безпілотники «Байрактар», якими ЗСУ знищує ворожі колони. Це один із найсучасніших видів озброєнь. Вони використовуються українською армією для знищення окупантів на нашій землі. Олексій Резніков попередив, що незабаром на озброєнні ЗСУ буде ще більше «Стінгерів та «Джавелінів», завдяки яким захисники України даватиме ще ефективнішу відсіч російським окупантам.
За словами глави Міноборони, європейські держави розуміють свою роль у війні, яка розгорнулася в Україні і тому вже перетворюються на український тил, допомагаючи протистояти агресору.
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