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В Україну прямують понад тисячу добровольців-іноземців, а 19 країн надають зброю

Вчора, 23:35 Переглядів: 515

Допомогти Україні відбити збройну агресію Росії добровольці їдуть з 16 країн світу

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу.

- Ми мобілізували міжнародну антивоєнну коаліцію, яка вже нараховує принаймні 86 держав і 15 міжнародних організацій. 19 країн дають Україні зброю, кілька з них роблять це вперше у своїй історії. 10 країн надають макрофінансову допомогу, 22 країни – гуманітарну допомогу, з 16 країн світу в Україну вже їдуть добровольці, які готові пліч-о-пліч з українським народом боротися проти агресора. Їхня загальна кількість уже перевалила за тисячу людей, і заявки продовжують надходити, - повідомив він.

За словами Кулеби, 38 країн закрили повітряний простір для російських літаків.

- Російський літак тепер іде туди ж, куди вже пішов російський корабель. До речі, для кораблів теж починають закривати порти і територіальні води. Відповідні рішення вже ухвалили Канада і Велика Британія, – зазначив Кулеба.

Також міністр зазначив, що Україна наразі опрацьовує з партнерами питання посилення протиповітряної оборони.

Сьогодні міністр оборони Олексій Резніков у Facebook повідомив, що у війні з Росією дедалі більше країн готові надати допомогу Україні. Ця допомога збільшується з кожним днем. Готові підставити своє плече Україні навіть ті країни, які раніше дотримувалися нейтралітету та не готові були відкрито та публічно демонструвати свою позицію.

Так, Україна нещодавно отримала нові безпілотники «Байрактар», якими ЗСУ знищує ворожі колони. Це один із найсучасніших видів озброєнь. Вони використовуються українською армією для знищення окупантів на нашій землі. Олексій Резніков попередив, що незабаром на озброєнні ЗСУ буде ще більше «Стінгерів та «Джавелінів», завдяки яким захисники України даватиме ще ефективнішу відсіч російським окупантам.

За словами глави Міноборони, європейські держави розуміють свою роль у війні, яка розгорнулася в Україні і тому вже перетворюються на український тил, допомагаючи протистояти агресору.



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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ЗСУ
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