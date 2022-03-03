Путін проти українського народу. День восьмий (доповнюється)

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Тиждень тому, 24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом семи діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

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Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

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00.20 Російській окупанти втратили ініціативу у наступі, почали офіційно визнавати втрати, пише міністр оборони Олексій Резніков.



00.40 За період з 24 лютого до 1 березня внаслідок російського вторгнення в Україну постраждали 752 мирні жителі, повідомляє Управління верховного комісара ООН з прав людини в Україні.



00.52 Зенітні ракетні підрозділи знищили за добу, 2 березня, три ворожі літаки і два вертольоти РФ.

1.00 Звернення Президента України Володимира Зеленського: «Кожен окупант повинен знати: вони отримають від українців люту відсіч. Таку, що назавжди запам'ятають, що «ми свого не віддамо!»



1.15 38 країн подали найбільше звернення до Міжнародного кримінального суду через вторгнення Росії в Україну.

