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Топ новина, Кременчук, Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Путін проти українського народу. День восьмий (доповнюється)

Сьогодні, 00:01 Переглядів: 409

 

Віримо в перемогу!

Тиждень тому, 24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом семи діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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