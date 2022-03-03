«‎Ковідну тисячу» тепер можна витрачати на все, що завгодно

Гроші з єПідтримки тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу.
«Ковідну тисячу» можна відправити на допомогу ЗСУ. До речі, за 6 днів українці уже переказали на армію понад 1,5 млрд гривень.
Обмеження з карток для виплат єПідтримка вже зняли: Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток, Укргазбанк.
Тепер гроші з карток цих банків можна витратити на будь-які продукти та товари (оплачувати покупки за усіма МСС-кодами).
Також можна переказувати гроші на інші картки.
Не можна картку поповнювати власними коштами.
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