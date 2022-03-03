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Кременчук, Гроші, Україна, Світ

«‎Ковідну тисячу» тепер можна витрачати на все, що завгодно

Сьогодні, 00:05 Переглядів: 349

 

Можна перекинути гроші на іншу свою картку

Гроші з єПідтримки тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу.

- Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти, - зазначили в Мінцифри.

«‎Ковідну тисячу» можна відправити на допомогу ЗСУ. До речі, за 6 днів українці уже переказали на армію понад 1,5 млрд гривень.

Обмеження з карток для виплат єПідтримка вже зняли: Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток, Укргазбанк.

Тепер гроші з карток цих банків можна витратити на будь-які продукти та товари (оплачувати покупки за усіма МСС-кодами).

Також можна переказувати гроші на інші картки.

Не можна картку поповнювати власними коштами.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Ковідна тисяча
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