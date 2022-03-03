Російські війська готують провокацію на кордоні з Україною – обстріл свого населення

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 95

Вони можуть обстріляти свою територію, щоб звинуватити у цьому ЗСУ

У російському селі Поповка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, рашистські «Гради» розвернули у бік РФ по ходу руху від українського кордону.

У СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї території - з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ.

СБУ просить максимально поширити це повідомлення, щоб оприлюднити його і зірвати провокацію.

Ще про одну провокацію ворога попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО України.

- Російські окупанти можуть під виглядом українського полку «Азов» готувати удар по евакуаційному конвою, який організувало Генеральне консульство Греції в Маріуполі. Таким чином російська сторона може спробувати дискредитувати Україну на міжнародному рівні, щоб знизити ступінь наданої нам підтримки!, – йдеться в заяві.