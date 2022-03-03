Російські війська готують провокацію на кордоні з Україною – обстріл свого населення

У російському селі Поповка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, рашистські «Гради» розвернули у бік РФ по ходу руху від українського кордону.
У СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї території - з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ.
СБУ просить максимально поширити це повідомлення, щоб оприлюднити його і зірвати провокацію.
Ще про одну провокацію ворога попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО України.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.