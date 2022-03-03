16 тисяч іноземних добровольців їдуть захищати Україну

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 780

Перші з 16 тисяч іноземних добровольців їдуть захищати Україну, зявив Президент України Володимир Зеленський. Раніше голова МЗС Кулеба розповідав, що вони з 16 країн, зокрема з Великобританії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Ізраїлю і інші.

Командир добровольчого «Грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі каже, що добровольці – «це люди з великим бойовим досвідом, які пройшли місії в Іраку, Афганістані, Ірані. Ці люди вже пройшли по декілька воїн, у них хороший досвід. Нещодавно до нас приєдналися добровольці із США, Албанії, Філіппін, Мексики, Бразилії».

Нагадаємо, раніше президент України закликав усіх небайдужих громадян іноземних держав приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, щоб повернути безпеку у Європу та світ.