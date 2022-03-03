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В Україні хочуть націоналізувати майно та кошти юридичних осіб Росії без будь-якої компенсації

Сьогодні, 15:42 Переглядів: 441

 

Профільний парламентський комітет підтримав законопроєкт про націоналізацію в Україні майна та коштів російських юридичних осіб

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку одноголосно підтримав законопроєкт про націоналізацію в Україні майна та коштів РФ та російських юридичних осіб, внесений до парламенту 2 березня.

У законопроєкті № 7122 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» пропонується визначити правові засади примусового вилучення об’єктів права власності РФ як держави, яка почала повномасшабну війну проти України, так і її резидентів.

Під резидентами РФ маються на увазі: юридичні особи (їх філії, представництва), які здійснюють діяльність на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Росія.

Серед головних положень законопроєкту:

  • Примусове вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації їх вартості, воно передається у господарське відання спеціалізованому держпідприємству.
  • Законопроєкт не виключає і не обмежує прав України вимагати притягнення РФ до відповідальності, у тому числі вимагати відшкодування шкоди, заподіяної унаслідок війни (відповідно до норм міжнародного права).
  • Рішення про примусове вилучення майна та коштів приймається РНБО, а в дію воно вводиться указом президента України.
  • Проєкт рішення про примусове вилучення до РНБО вносить Кабінет міністрів, а протягом шестимісячного терміну після завершення воєнного стану в Україні указ президента про примусове вилучення майна РФ підлягає затвердженню Верховною Радою.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Верховная Рада законопроект
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