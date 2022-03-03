В Україні хочуть націоналізувати майно та кошти юридичних осіб Росії без будь-якої компенсації

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Профільний парламентський комітет підтримав законопроєкт про націоналізацію в Україні майна та коштів російських юридичних осіб

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку одноголосно підтримав законопроєкт про націоналізацію в Україні майна та коштів РФ та російських юридичних осіб, внесений до парламенту 2 березня.

У законопроєкті № 7122 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» пропонується визначити правові засади примусового вилучення об’єктів права власності РФ як держави, яка почала повномасшабну війну проти України, так і її резидентів.

Під резидентами РФ маються на увазі: юридичні особи (їх філії, представництва), які здійснюють діяльність на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Росія.

Серед головних положень законопроєкту: