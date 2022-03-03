Окупанти просилися в Енергодар, щоб сфотографуватися на фоні Запорізької АЕС

Сьогодні, 15:59 Переглядів: 634

Найбільш загрозлива ситуація склалася в районі Запорізької АЕС – найбільшої атомної електростанції в Європі. Військові РФ відверто тероризують працівників станції та мешканців її міста-супутника Енергодар. Україна закликає МАГАТЕ створити 30-кілометрові безпечні зони навколо українських АЕС.

Окупанти просили керівництво Енергодару ненадовго впустити їх у місто, щоб зробити фото на фоні ЗАЕС для звіту. За словами росіян, для їхнього керівництва цього буде достатньо (ось така «перемога для звіту»).

Запоріжжя повністю закрило греблю ДніпроГЕС* для авто, повідомляє Запорізька міськрада. Громадський транспорт з Дніпровського району до центру теж не ходитиме. Це вимушені заходи задля захисту міста від ворога. На інший берег Дніпра в Запоріжжі можна потрапити і через острів Хортицю та новий вантовий міст, який відкрили у січні 2022 року.

*Гребля ДніпроГЕС сполучає західну частину Запоріжжя на правому березі Дніпра, зокрема Дніпровський район, з центральною частиною на лівому.