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Здоров'я, Україна, Світ

Понад 500 іноземних медиків приїдуть, щоб надавати медичну допомогу в Україні

Сьогодні, 16:14 Переглядів: 208

 

Це лікарі, медичні сестри та парамедики з інших країн

Понад 500 іноземних медиків готові надавати медичну допомогу в Україні. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.

Через реєстраційну форму, що була опублікована на сайті МОЗ, вже зареєструвалося понад 500 лікарів, медичних сестер та парамедиків з країн Європейського союзу, Великобританії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн, які виявили бажання приїхати до України та разом з українськими лікарями допомагати постраждалим.

Реєстрація і надалі залишається відкритою для всіх медичних працівників з дружніх країн. Детальніше, як можна зареєструватись, а також номери телефонів національних координаторів за посиланням.

- Міністерство охорони здоров’я України вдячне кожному за пропозиції надати допомогу нашій країні. Ваша допомога в умовах збройної агресії Російської Федерації для нас надважлива, - йдеться у повідомленні.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: медики МОЗ лікарі медсестри
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