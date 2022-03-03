Понад 500 іноземних медиків приїдуть, щоб надавати медичну допомогу в Україні

Понад 500 іноземних медиків готові надавати медичну допомогу в Україні. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.
Через реєстраційну форму, що була опублікована на сайті МОЗ, вже зареєструвалося понад 500 лікарів, медичних сестер та парамедиків з країн Європейського союзу, Великобританії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн, які виявили бажання приїхати до України та разом з українськими лікарями допомагати постраждалим.
Реєстрація і надалі залишається відкритою для всіх медичних працівників з дружніх країн. Детальніше, як можна зареєструватись, а також номери телефонів національних координаторів за посиланням.
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