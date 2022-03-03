Попри війну в Україні виплачуються пенсії, субсидії та допомоги за березень

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі повідомляє, що попри війну й надскладну ситуацію держава виплачує пенсії, субсидії, допомогу вагітним, малозабезпеченим сім'ям, людям з інвалідністю. Гроші вже пішли в банки.
Варто зазначити, що цього місяця виплати пенсій та коштів здійснюється з випередженням графіку. Окремим категоріям пенсіонерів пенсії були перераховані на картки ще увечері 1 березня. При цьому, як і було обіцяно урядом, усі пенсії та допомоги проіндексовані на 14%.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.