Попри війну в Україні виплачуються пенсії, субсидії та допомоги за березень

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 154

Розмір пенсій та допомог з 1-го березня проіндексований на 14%

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі повідомляє, що попри війну й надскладну ситуацію держава виплачує пенсії, субсидії, допомогу вагітним, малозабезпеченим сім'ям, людям з інвалідністю. Гроші вже пішли в банки.

- Наразі державні соціальні допомоги нараховані понад 75 тисяч жителів Полтавщини. Житлові субсидії отримають майже 140 тисячам сімей. Понад 56 тисяч пільговиків одержать виплати на оплату комунальних послуг, - йдеться у повідомлені.

Варто зазначити, що цього місяця виплати пенсій та коштів здійснюється з випередженням графіку. Окремим категоріям пенсіонерів пенсії були перераховані на картки ще увечері 1 березня. При цьому, як і було обіцяно урядом, усі пенсії та допомоги проіндексовані на 14%.

- Зарахування коштів проводиться через банки 2 та 3 березня – це 80 % від загальної кількості одержувачів соціальних виплат. Через «Укрпошту» виплати розпочнуться з 4 березня. Загалом усі пільги будуть нараховані через «Ощадбанк» до 18 березня, - заявив Дмитро Лунін.