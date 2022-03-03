Сергiй Кулясов
"Расстрельные списки" известных кременчужан появились на сайте, который связывают с местной властью.
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Полтавщина

Попри війну в Україні виплачуються пенсії, субсидії та допомоги за березень

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 154

 

Розмір пенсій та допомог з 1-го березня проіндексований на 14%

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі повідомляє, що попри війну й надскладну ситуацію держава виплачує пенсії, субсидії, допомогу вагітним, малозабезпеченим сім'ям, людям з інвалідністю. Гроші вже пішли в банки.

Навіть під час війни українські пенсіонери отримують пенсії
- Наразі державні соціальні допомоги нараховані понад 75 тисяч жителів Полтавщини. Житлові субсидії отримають майже 140 тисячам сімей. Понад 56 тисяч пільговиків одержать виплати на оплату комунальних послуг, - йдеться у повідомлені.

Варто зазначити, що цього місяця виплати пенсій та коштів здійснюється з випередженням графіку. Окремим категоріям пенсіонерів пенсії були перераховані на картки ще увечері 1 березня. При цьому, як і було обіцяно урядом, усі пенсії та допомоги проіндексовані на 14%.

- Зарахування коштів проводиться через банки 2 та 3 березня – це 80 % від загальної кількості одержувачів соціальних виплат. Через «Укрпошту» виплати розпочнуться з 4 березня. Загалом усі пільги будуть нараховані через «Ощадбанк» до 18 березня, - заявив Дмитро Лунін.

 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук пенсії індексація виплати
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх