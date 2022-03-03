З'явився список санкцій, запроваджених світом проти агресора за останню добу

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 274 Коментарів: 1

Паралімпійці з країні-агресора не виступатимуть на Олімпіаді навіть під нейтральним прапором, а діти росіян більше не гратимуться Lego

У Мінцифри повідомили про нові санкції, запроваджені проти росії та білорусії за останню добу: Росію та Білорусь дискваліфіковано з Паралімпійських ігор у Пекіні. Тепер вороги не зможуть брати в них участь навіть під нейтральними назвами;

Бразильський авіавиробник Embraer призупинить постачання в Росію запчастин для своїх літаків та не обслуговуватиме авіапарк російських компаній;

Mercedes-Benz та Suzuki призупинили російське виробництво. Постачання техніки окупантам теж не буде;

Магазини техніки Canon призупиняють роботу на території агресора;

Чемпіонати світу з риболовлі не допустять до змагань росіян та білорусів;

Через дефіцит електронних запчастин російська компанія «Автоваз»‎ призупиняє збирання техніки;

Міжнародна федерація кішок заборонила російським котам брати участь у міжнародних виставках через напад Росії на Україну;

Lego припинили постачання своєї продукції до магазинів Росії;

Канада вводить нові санкції щодо Росії, у списку 10 ключових співробітників Газпрому та Роснафти та інші окупанти.

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