З'явився список санкцій, запроваджених світом проти агресора за останню добу
Сьогодні, 16:37
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Паралімпійці з країні-агресора не виступатимуть на Олімпіаді навіть під нейтральним прапором, а діти росіян більше не гратимуться Lego
У Мінцифри повідомили про нові санкції, запроваджені проти росії та білорусії за останню добу:
- Росію та Білорусь дискваліфіковано з Паралімпійських ігор у Пекіні. Тепер вороги не зможуть брати в них участь навіть під нейтральними назвами;
- Бразильський авіавиробник Embraer призупинить постачання в Росію запчастин для своїх літаків та не обслуговуватиме авіапарк російських компаній;
- Mercedes-Benz та Suzuki призупинили російське виробництво. Постачання техніки окупантам теж не буде;
- Магазини техніки Canon призупиняють роботу на території агресора;
- Чемпіонати світу з риболовлі не допустять до змагань росіян та білорусів;
- Через дефіцит електронних запчастин російська компанія «Автоваз» призупиняє збирання техніки;
- Міжнародна федерація кішок заборонила російським котам брати участь у міжнародних виставках через напад Росії на Україну;
- Lego припинили постачання своєї продукції до магазинів Росії;
- Канада вводить нові санкції щодо Росії, у списку 10 ключових співробітників Газпрому та Роснафти та інші окупанти.
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