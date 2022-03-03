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З'явився список санкцій, запроваджених світом проти агресора за останню добу

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 274 Коментарів: 1

 

Паралімпійці з країні-агресора не виступатимуть на Олімпіаді навіть під нейтральним прапором, а діти росіян більше не гратимуться Lego

У Мінцифри повідомили про нові санкції, запроваджені проти росії та білорусії за останню добу:

  • Росію та Білорусь дискваліфіковано з Паралімпійських ігор у Пекіні. Тепер вороги не зможуть брати в них участь навіть під нейтральними назвами;
  • Бразильський авіавиробник Embraer призупинить постачання в Росію запчастин для своїх літаків та не обслуговуватиме авіапарк російських компаній;
  • Mercedes-Benz та Suzuki призупинили російське виробництво. Постачання техніки окупантам теж не буде;
  • Магазини техніки Canon призупиняють роботу на території агресора;
  • Чемпіонати світу з риболовлі не допустять до змагань росіян та білорусів;
  • Через дефіцит електронних запчастин російська компанія «Автоваз»‎ призупиняє збирання техніки;
  • Міжнародна федерація кішок заборонила російським котам брати участь у міжнародних виставках через напад Росії на Україну;
  • Lego припинили постачання своєї продукції до магазинів Росії;
  • Канада вводить нові санкції щодо Росії, у списку 10 ключових співробітників Газпрому та Роснафти та інші окупанти.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: санкції проти росії
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Коментарі: 1

1 455
antikola:
Сьогодні, 16:49

Кошки рыбаки лего......закройте небо!!!


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