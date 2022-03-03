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Треба зупинити нову дезінформацію Росії проти України на її старті

Сьогодні, 16:49 Переглядів: 736 Коментарів: 1

До цього закликає народний депутат Олена Шуляк

Розуміючи, що російська пропагандистська машина зазнала краху, Кремль готує наступну провокацію: вороги повідомлятимуть росіянам про необхідність надання гуманітарної допомоги, щоб хоч якось відбілити свою репутацію і, зрозуміло, дискредитувати українських захисників та владу.

- Росія вже починає поширювати інформацію, що треба рятувати людей, а не території. Їх аудиторія - росіяни. Це робиться для того, щоб перекрити протестні настрої та тиснути на людей емоційно, - зазначає Олена Шуляк.

На її думку, у планах Росії - чергова підміна реальності для їх населення, щоб спрямувати енергію людей не на опір режиму, а на загальне об’єднання на фоні болю і втрат солдатів, які загинули в ім’я так званого "збереження миру".

- Сьогодні нам гостро необхідно посилити наш інформаційний фронт і показати: вся Україна організовує гуманітарну допомогу людям. Це роблять представники влади на місцях, тероборона, волонтери та всі-всі українці, які мають можливість. Люди - найвища цінність для України. Так було, є і буде завжди, - додає голова партії СН.

Вона також закликала українців всіма можливими способами показати цинізм Росії, яка заявляє, що ми не думаємо про населення.

- Поширюйте інформацію всередині країни та за її межами. Передавайте рідним, друзям та знайомим у РФ та Білорусі. Розповідайте правду жителям Європи. Головний меседж: ми допомагаємо людям, які постраждали від російської агресії. Ми даємо їм медичну допомогу, притулок, їжу і т.д. Для посилення розповсюдження інформації можна залучити церкву, у тому числі УПЦ МП (заяви, сприяння у наданні гуманітарної допомоги тощо). Зупинимо ворожу дезінформацію на старті, - говорить Шуляк.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти пропаганда
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Коментарі: 1

1 487
hunter:
Сьогодні, 16:53

Чё то вы с мером запоздалые предложения толкаете.


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