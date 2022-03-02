Беззбройні мешканці Енергодара та працівники Запорізької АЕС не пустили ворога у місто

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 726

Вчора, 1 березня, на Енергодар повернула ворожа колона важкої техніки. Міський голова Дмитро Орлов повідомив, що більше двох годин жива черга беззбройних мешканців Енергодара , працівників Запорізької АЕС протяжністю в кілометр не давала колоні агресора зайти в місто. Енергодар був і залишається під прапорами України!



Тоді велика кількість ворожої збройної техніки розмістилася неподалік міста. Між росіянами та містянами відбудася зустріч.

Ми довели позицію, що ЗАЕС та місто під надійною охороною. Мешканці їх не впустять в місто ні на крок. Вони почули та пішли доводити свому керівництву. Наступна зустріч о 15.00 на тому ж місці, - йдеться у повідомленні Енергодарської міської ради.