Беззбройні мешканці Енергодара та працівники Запорізької АЕС не пустили ворога у місто

Наступна зустріч росіян та містян о 15.00
Вчора, 1 березня, на Енергодар повернула ворожа колона важкої техніки. Міський голова Дмитро Орлов повідомив, що більше двох годин жива черга беззбройних мешканців Енергодара, працівників Запорізької АЕС протяжністю в кілометр не давала колоні агресора зайти в місто. Енергодар був і залишається під прапорами України!
Тоді велика кількість ворожої збройної техніки розмістилася неподалік міста. Між росіянами та містянами відбудася зустріч.
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