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Кременчук, Споживач, Полтавщина

Від мешканців Полтавщини надійшло 100 дзвінків, що дехто продає алкоголь та завищує ціни

Сьогодні, 11:47 Переглядів: 684

 

500 підприємств Полтавщини вже долучилися до збору гуманітарних вантажів у сусідні області, забезпечення підрозділів тероборони та поселення біженців

500 підприємств Полтавщини вже долучилися до збору гуманітарних вантажів у сусідні області, забезпечення підрозділів тероборони та поселення біженців. Про це сповістив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Напередодні жителями Полтавської області зібрано й відправлено до сусідніх областей чималу кількість гуманітарної допомоги: питну воду, теплий одяг, іграшки, ковдри, продукти харчування, овочі, фрукти, засоби гігієни, ліки, суміші для годування немовлят та речі для них, памперси.

Бізнес забезпечує необхідним підрозділи ТрО та військових: харчування, дрова, теплий одяг, комплекти військового одягу, сухпайки, вода.

Також підприємства надали транспорт для перевезення гуманітарних вантажів і для облаштування оборонних укріплень. Виготовляють протитанкові «їжаки», бетонні укріплення, привозять мішки для піску, будматеріали, роблять коктейлі Молотова.

Лікарні та підрозділи тероборони забезпечені медикаментами – понад 50 підприємств області надають суттєву допомогу з аптечками.

Громадяни, волонтери, бізнес продовжує допомагати розміщувати біженців на території регіону, забезпечує житлом, одягом та харчуванням.

Жителі Полтавщини, наші підприємці – це потужна сила. Я ними пишаюся. Слава Україні! - написав Лунін.
Проте він додав, що не до всіх «доходить» із першого разу, що не можна наживатися на війні. Від мешканців Полтавщини надійшло понад 100 дзвінків, що дехто продає алкоголь та завищує ціни.
На перший раз не буду називати мережі, які ризикнули «погратися» з цінами у воєнний час. На місцях і так знають «героїв». Жителів Полтавщини ще раз прошу негайно повідомляти про такі ганебні факти, - звернувся Лунін до населення.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ціни допомога
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