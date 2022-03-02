Від мешканців Полтавщини надійшло 100 дзвінків, що дехто продає алкоголь та завищує ціни

500 підприємств Полтавщини вже долучилися до збору гуманітарних вантажів у сусідні області, забезпечення підрозділів тероборони та поселення біженців
500 підприємств Полтавщини вже долучилися до збору гуманітарних вантажів у сусідні області, забезпечення підрозділів тероборони та поселення біженців. Про це сповістив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Напередодні жителями Полтавської області зібрано й відправлено до сусідніх областей чималу кількість гуманітарної допомоги: питну воду, теплий одяг, іграшки, ковдри, продукти харчування, овочі, фрукти, засоби гігієни, ліки, суміші для годування немовлят та речі для них, памперси.
Бізнес забезпечує необхідним підрозділи ТрО та військових: харчування, дрова, теплий одяг, комплекти військового одягу, сухпайки, вода.
Також підприємства надали транспорт для перевезення гуманітарних вантажів і для облаштування оборонних укріплень. Виготовляють протитанкові «їжаки», бетонні укріплення, привозять мішки для піску, будматеріали, роблять коктейлі Молотова.
Лікарні та підрозділи тероборони забезпечені медикаментами – понад 50 підприємств області надають суттєву допомогу з аптечками.
Громадяни, волонтери, бізнес продовжує допомагати розміщувати біженців на території регіону, забезпечує житлом, одягом та харчуванням.
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