Кременчуцька РВА створила телеграм-канал для сповіщення про сигнали повітряної тривоги

Сьогодні, 11:38 Переглядів: 589

Про це та про прийом біженців розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації на ранковому брифінгу для ЗМІ

Олег Лєднік повідомив, що у деяких медичних закладах Кременчука приймають біженців з міст, що потрапили під обстріли та бомбардування російських загарбників зони ведення бойових дій, зокрема Харкова. Станом на вечір їх було 57, з них одне немовля, а вранці частина біженців поїхали далі – у західні регіони країни. Біженців забезпечують усім необхідним.

Він повідомив, що наразі відомо про двох загиблих захисників України з Горішніх Плавнів, і одного – з Кременчука. Коли тіла загиблих Героїв доставлять для поховання, поки невідомо, адже ситуація у зоні бойових дій дуже складна і швидко це зробити неможливо.

Начальник Кременчуцької РВА повідомив, що районна військова адміністрація створила телеграм-канал для інформування жителів району про сигнали оповіщення населення у військовий час.

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ_РАЙОН-СИРЕНА

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Олег Лєднік ще раз нагадав, що сигнали повітряної тривоги – це попередження про потенційну небезпеку щодо наявності ймовірної загрози. Реагувати на сигнали потрібно негайно та спускатися у сховища, щоб зберегти своє життя.