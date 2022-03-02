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Кременчук, Полтавщина

З Кременчука у всіх напрямках відправляють фури, щоб забезпечити місто продуктами і ліками

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 1 256

Робота громадського транспорту стабільна

З Кременчука у всіх напрямках відправляють машини, щоб забезпечити місто продуктами та ліками. Про це сказав мер Віталій Малецький під час свого звернення.

Також він додав, що Кременчук продовжує працювати в режимі 24/7 задля нормального життєзабезпечення кременчужан. Робота громадського транспорту стабільна.

Міський голова звернув увагу на необхідність суворого дотримання комендантської години. Не виходьте на вулицю у час з 20.00 до 6.00, не відволікайте від важливої роботи правоохоронців та військових.

Соціальні служби Кременчука приймають велику кількість біженців, насамперед з Харкова. Мер просить всіх надати допомогу нашим землякам, які залишились без домівок. Є потреба у теплому одязі, воді, ліках, засобах гігієни, дитячих підгузках, продуктах харчування.

Пункти прийому за адресами:

  • проспект Свободи, 130,
  • вул. Маяковського, 7,
  • проспект Лесі Українки, 29,
  • вул. Ковальська, 10/2,
  • вул. Перемоги, 9/1,
  • набережна Лейтенанта Дніпрова, 76.
- Звертаю особливу увагу на інформаційну складову. Сьогодні очікується потужна хвиля дезінформації. Ворог буде розповсюджувати брехливу інформацію про нібито здачу міст, капітуляцію уряду тощо. Не вірте цьому! Отримуйте інформацію виключно з офіційних джерел! - сказав Малецький.

Все буде Україна! Все буде Кременчук!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна допомога біженці
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