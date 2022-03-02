З Кременчука у всіх напрямках відправляють фури, щоб забезпечити місто продуктами і ліками

Робота громадського транспорту стабільна
З Кременчука у всіх напрямках відправляють машини, щоб забезпечити місто продуктами та ліками. Про це сказав мер Віталій Малецький під час свого звернення.
Також він додав, що Кременчук продовжує працювати в режимі 24/7 задля нормального життєзабезпечення кременчужан. Робота громадського транспорту стабільна.
Міський голова звернув увагу на необхідність суворого дотримання комендантської години. Не виходьте на вулицю у час з 20.00 до 6.00, не відволікайте від важливої роботи правоохоронців та військових.
Соціальні служби Кременчука приймають велику кількість біженців, насамперед з Харкова. Мер просить всіх надати допомогу нашим землякам, які залишились без домівок. Є потреба у теплому одязі, воді, ліках, засобах гігієни, дитячих підгузках, продуктах харчування.
Пункти прийому за адресами:
Все буде Україна! Все буде Кременчук!
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.