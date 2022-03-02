«Росія – країна суцільної брехні»: брифінг у Кременчуцькій районній військовій адміністрації

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 661

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів про ситуацію в районі та нагадав про необхідність протидіяти російській дезінформації і фейкам

На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної адміністрації Олег Лєднік повідомив, що у районі зберігається стабільна ситуація. Випадків мародерства не зафіксовано, диверсійних груп ворога не виявлено. Він подякував правоохоронцям, які відмінно справляються з покладеними на них завданнями. Усі питання життєдіяльності задовільно вирішуються у всіх 12 територіальних громадах району.

Олег Лєднік пояснив, що оголошеного вчора планового вибуху на Єристівському ГЗК не відбулося через те, що ГЗК не отримав дозволу на вибух від військового командування. Про проведення такого вибуху мешканців району попередять заздалегідь, тому кременчужан просять зберігати спокій.

Начальник Кременчуцької РВА заявив, що в усіх територіальних громадах району триває робота по збору та відправленню допомоги для військових та мешканців міст й регіонів, які наразі потерпають від російської агресії. Це насамперед Київ, Харків, Суми та Сумська область.

Олег Лєднік наголосив, що наразі російська пропаганда розповсюджує багато шкідливих фейків. Один з нещодавніх стосується Кременчука. Нібито обстріл будівлі Нацполіції та СБУ у центрі Харкова був здійснений 107 реактивною артилерійською бригадою.

- Росія – це країна суцільної брехні і вірити не можна жодному російському ЗМІ та жодному посту російських ботів у мережах,- зазначив Олег Лєднік.

Прямо під час брифінгу головний редактор ТК «Візит» Анна Плаксій зв’язалася з командиром 107 реактивною бригадою для коментаря з цього приводу.

Полковник Олександр Келембет пояснив, що це один із фейків російських пропагандистів, яких наразі дуже багато. Адже проти України ведеться спеціальна інформаційно-психологічна операція. Він бачив відеоролик ракетного удару по центру Харкова і за характером вибуху може констатувати, що це не вітчизняна «Вільха», яка знаходиться на озброєнні бригади, а російська ракета, ймовірно «Іскандер». Командир бригади також зауважив, що дальність стрільби «Вільхи» не перевищує 120 км, а у російського ракетного комплексу «Іскандер» - 500 км.

- Ми були би раді мати на озброєнні такі ракети, щоб бити їм ворога на відстані. Але воюємо тим, що у нас є. Не слухайте ворожих фейків! Вірте у Збройні Сили України! Ми обов’язково переможемо! - заявив Олександр Келембет.