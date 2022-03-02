У Харкові нанесли ракетний удар по будівлі СБУ та Нацполіції

Також зачепило будівлю економічного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
2 березня близько 08.10 у Харкові російські окупанти нанесли ракетний удар по будівлі, де знаходяться СБУ та ГУ Нацполіції. Про це інформує ДСНС України. Також зачепило будівлю економічного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Вочевидь ракета мала влучити саме в СБУ, проте «високоточні» удари промахнулися.
Попередньо постраждали 3 людини. Від ДСНС на допомогу залучили 90 працівників та 21 одиницю техніки. Роботи тривають.
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