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Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу, Подорожі

Ryanair прибрав усі рейси з України із системи бронювання

Сьогодні, 04:00 Переглядів: 231

 

Зранку рейси в Україну та з України ще були в системі бронювання

Найбільший європейський бюджетний авіаперевізник ірландський Ryanair відмовився від усіх рейсів в Україну та з країни, зокрема з аеропортів Київ, Львів та Одеса, на необмежений термін, це випливає з інформації в його системі бронювання.

Наступного дня після початку Росією 24 лютого війни проти України та закриття повітряного простору країни Ryanair повідомив, що призупинив та зняв із продажу рейси в та з України до кінця березня в очікуванні додаткової інформації від органів безпеки ЄС.

Станом на ранок 2 березня рейси в Україну та з України ще були в системі бронювання на дати після 27 березня.

Раніше в лютому, ще до початку війни, Ryanair прибрав з продажу всі рейси до Харкова та Херсона.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: авіаперельоти подорожі війна
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