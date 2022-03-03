Ryanair прибрав усі рейси з України із системи бронювання

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Зранку рейси в Україну та з України ще були в системі бронювання

Найбільший європейський бюджетний авіаперевізник ірландський Ryanair відмовився від усіх рейсів в Україну та з країни, зокрема з аеропортів Київ, Львів та Одеса, на необмежений термін, це випливає з інформації в його системі бронювання.

Наступного дня після початку Росією 24 лютого війни проти України та закриття повітряного простору країни Ryanair повідомив, що призупинив та зняв із продажу рейси в та з України до кінця березня в очікуванні додаткової інформації від органів безпеки ЄС.

Станом на ранок 2 березня рейси в Україну та з України ще були в системі бронювання на дати після 27 березня.

Раніше в лютому, ще до початку війни, Ryanair прибрав з продажу всі рейси до Харкова та Херсона.