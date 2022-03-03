Russian warship idi nahuy, - Член Сената США Бен Сасс

Сьогодні, 03:31 Переглядів: 251

Сенатор США Бен Сасс під час звернення до членів Сенату сказав, куди має піти Росія

Член Сенату США Бен Сасс процитував загальновідому фразу, яка стала символом українського опору. Вийшло непогано. Його підтримали оплесками!

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