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УЗ повідомила, як курсуватимуть поїзди 3 березня

Сьогодні, 03:00 Переглядів: 158

 

Водночас Укрзалізниця створила одразу низку хабів для зручної евакуації українських жінок та дітей

Попри те, що ворог намагається нас залякати і знищити, ми не припиняємо рух – українські діти та жінки мають бути убезпечені!
Тримайте графік рейсів по основних станціях на 3 березня. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня у найбільш гарячих напрямках.

Рейси по ст. Київ:

  • 017 УЖГОРОД -ХАРКІВ-ПАС 1.56
  • 707 ХАРКІВ-ПАС-ТЕРНОПІЛЬ 2.20
  • 703 ХАРКІВ-ПАС-ТЕРНОПІЛЬ 2.20
  • 021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 4.02
  • 150 ЧЕРНІВЦІ -ПОЛТАВА.П 4.21
  • 130 ВОРОХТА -КРЕМЕНЧУК 4.21
  • 001 ІВАНО.ФРАН-КОСТЯНТИН 4.36
  • 138 КРАМАТОРСЬК-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 5.38
  • 959/960 КИЇВ – УЖГОРОД 9.00
  • 705 ДАРНИЦЯ - ЛЬВІВ 9.00
  • 142 ЛЬВІВ -ЛИМАН 6.23
  • 114 ЛЬВІВ -ЛИМАН 6.23
  • 715 ДАРНИЦЯ -ЛЬВІВ 10.00
  • 738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖЖЯ 11.50
  • 045 УЖГОРОД -КРАМАТОРСЬК 12.06
  • 114 ЛИМАН -ЛЬВІВ 13.34
  • 142 ЛИМАН -ЛЬВІВ 13.34
  • 749 КИЇВ ПАС -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07
  • 749 КИЇВ ПАС -ЛЬВІВ 14.07
  • 769 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25
  • 055 КИЇВ ПАС -РАХІВ 15.02
  • 013 КИЇВ ПАС -СОЛОТВИНО 17.12
  • 792 КИЇВ ПАС -КРЕМЕНЧУК 17.42
  • 790 КИЇВ ПАС -КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42
  • 145 КИЇВ ПАС -ІЗМАЇЛ 17.50
  • 081 КИЇВ ПАС -УЖГОРОД 18.30
  • 067 КИЇВ ПАС -ВАРШАВА ВС 18.48
  • 044 ЧЕРНІГІВ -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 19.06
  • 095 КИЇВ ПАС -РАХІВ 19.48
  • 029 КИЇВ ПАС -УЖГОРОД 20.05
  • 049 КИЇВ ПАС -ТРУСКАВЕЦЬ 20.12
  • 059 КИЇВ ПАС -ЧОП 20.21
  • 057 КИЇВ ПАС -ВОРОХТА 20.21
  • 038 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖЖЯ 21.07
  • 105 КИЇВ ПАС -ОДЕСА ГОЛ. 21.15
  • 097 КИЇВ ПАС -КОВЕЛЬ 21.22
  • 076 КИЇВ ПАС -КРИВИЙ РІГ ГОЛ 21.28
  • 130 КРЕМЕНЧУК -ВОРОХТА 22.03
  • 149 ПОЛТАВА.П -ЧЕРНІВЦІ 22.03
  • 209 ХАРКІВ-ПАС-ЧЕРНІВЦІ 22.03
  • 017 ХАРКІВ-ПАС-УЖГОРОД 22.10
  • 007 КИЇВ ПАС -ЧЕРНІВЦІ 22.22
  • 091 КИЇВ ПАС -ЛЬВІВ 22.37
  • 046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД 22.47
  • 907 КИЇВ ПАС -КРАМАТОРСЬК 22.58
  • 080 КИЇВ ПАС -ДНІПРО-ГОЛ 23.05
  • 138 ХМЕЛЬНИЦЬК-ЛИСИЧАНСЬК 23.18
  • 771 КИЇВ ПАС -ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 23.46
  • 139 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 23.59

Рейси по ст. Харків:

  • 114 ЛИМАН -ЛЬВІВ 4.11
  • 142 ЛИМАН -ЛЬВІВ 4.11
  • 132 ЖМЕРИНКА -ЛИСИЧАНСЬК 8.20
  • 001 ІВАНО.ФРАН-КОСТЯНТИН 11.33
  • 209 ХАРКІВ-ПАС-ЧЕРНІВЦІ 12.25
  • 046 ЛИСИЧАНСЬК-УЖГОРОД 12.36
  • 114 ЛЬВІВ - ЛИМАН 14.39
  • 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 14.39
  • 723 ХАРКІВ - ЛЬВІВ 17.00
  • 017 ХАРКІВ-ПАС-УЖГОРОД 15.09
  • 795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 19.27
  • 002 КОСТЯНТИН -ІВАНО.ФРАН 21.08
  • 132 ЛИСИЧАНСЬК-ЖМЕРИНКА 21.26
  • 007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.43
  • 045 УЖГОРОД -ЛИСИЧАНСЬК 22.40

Рейси по ст. Дніпро:

  • 038 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 5.00
  • 796 ДНІПРО-ГОЛ-ХАРКІВ-ПАС 6.23
  • 006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 9.27
  • 738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 9.54
  • 041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 14.26
  • 006 МАРІУПОЛЬ -РАХІВ 16.39
  • 738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 19.07
  • 038 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 5.00
  • 796 ДНІПРО-ГОЛ-ХАРКІВ-ПАС 6.23
  • 006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 9.27
  • 738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 9.54
  • 041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 14.26
  • 006 ЗАПОРІЖЖЯ -РАХІВ 16.39
  • 738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 19.07

Рейси по ст. Запоріжжя:

  • 738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 8.16
  • 006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 11.07
  • 120 ЗАПОРІЖ 1 -ЛЬВІВ 12.20
  • 006 МАРІУПОЛЬ -РАХІВ 14.45
  • 072 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 19.47
  • 068 МАРІУПОЛЬ -ЛЬВІВ 20.37
  • 038 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 21.38
  • 068 ЛЬВІВ -МАРІУПОЛЬ 22.26

Рейси по ст. Вінниця:

  • 105 КИЇВ ПАС -ОДЕСА ГОЛ. 00.28
  • 078 ОДЕСА ГОЛ.-КОВЕЛЬ 00.58
  • 041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 1.05
  • 771 КИЇВ ПАС -ХМЕЛЬНИЦЬК 2.35
  • 060 ЧОП -КИЇВ ПАС 3.42
  • 058 ВОРОХТА -КИЇВ ПАС 3.42
  • 106 ОДЕСА ГОЛ.-КИЇВ ПАС 3.54
  • 081 УЖГОРОД -КИЇВ ПАС 4.31
  • 050 ТРУСКАВЕЦЬ-КИЇВ ПАС 4.42
  • 086 ЗАПОРІЖЖЯ -ЛЬВІВ 5.46
  • 056 РАХІВ -КИЇВ ПАС 6.03
  • 770 КАМ'ЯН-ПОД-КИЇВ ПАС 6.47
  • 021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 6.54
  • 146 ІЗМАЇЛ -КИЇВ ПАС 7.45
  • 138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬК 9.16
  • 070 МАРІУПОЛЬ -ЛЬВІВ 10.23
  • 772 ХМЕЛЬНИЦЬК-КИЇВ ПАС 16.41
  • 769 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯН-ПОД 17.20
  • 086 ЛЬВІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 17.43
  • 055 КИЇВ ПАС -РАХІВ 18.07
  • 138 ХМЕЛЬНИЦЬК - ЛИМАН 19.42
  • 716 ЛЬВІВ -КИЇВ ПАС 20.50
  • 145 КИЇВ ПАС -ІЗМАЇЛ 21.08
  • 081 КИЇВ ПАС -УЖГОРОД 21.45
  • 042 ТРУСКАВЕЦЬ-ДНІПРО-ГОЛ 22.32
  • 049 КИЇВ ПАС -ТРУСКАВЕЦЬ 23.17
  • 057 КИЇВ ПАС -ВОРОХТА 23.26
  • 059 КИЇВ ПАС -ЧОП 23.26
  • 022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ-ПАС 23.53

Напрямки руху приміських поїздів по території Південної залізниці:

  • Полтава - Крюків - Полтава,
  • Полтава - Огульці - Полтава,
  • Полтава - Лозова - Полтава,
  • Полтава - Кременчук - Полтава,
  • Полтава - Ромодан - Полтава,
  • Полтава - Кобеляки - Полтава,
  • Харків - Огульці - Харків,
  • Харків - Мерчик,
  • Мерчик - Люботин,
  • Люботин - Харків Левада - Люботин,
  • Харків - Красноград - Харків,
  • Харків - Лозова - Харків,
  • Біляївка - Харків,
  • Харків - Шебелінка - Харків.

Розклад слід уточнювати ТУТ.

На додачу до вказаних рейсів, заплановані евакуаційні рейси трьох поїздів далекого сполучення та двох електричок з Харкова у львівському напрямку з пересадкою по Хмельницькому.

Також евакуаційні електрички здійснюватимуть регулярний рух від Житомира до Львова з пересадкою у Бердичеві.

Також на 3 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 01.51, прибуття в Пшемисль о 2.55;
    зворотно відправленням із Пшемисля о 4.25, прибуттям на ст. Львів о 8.12;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 4.40, прибуття в Пшемисль о 5.45;
    зворотно відправленням із Пшемисля о 07.15, прибуттям на ст. Львів о 10.35;
  • № 950/949 Львів – Хрубешув, відправленням зі Львова 06.25, Хрубешув 10.10;
  • № 35/36 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 7.10, прибуття в Пшемисль о 9.07;
    зворотно відправленням із Пшемисля о 18.59, прибуттям на ст. Львів о 22.40;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 8.40, прибуття в Пшемисль о 9.45;
    зворотно відправленням із Пшемисля о 11.25, прибуттям на ст. Львів о 14.46;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 11.38, прибуття в Пшемисль о 12.43;
    зворотно відправленням із Пшемисля о 14.13, прибуттям на ст. Львів о 17.35;
  • № 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 14.00, прибуття до ст. Хелм о 20.30;
  • № 7616/7617 Хелм – Львів, відправленням зі ст. Хелм о 21.30, прибуття у Львів о 05.10.
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 14.26, прибуття в Пшемисль о 15.31;
    зворотно відправленням із Пшемисля о 17.00, прибуттям на ст. Львів о 20.22;
  • № 7613/7614 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 17.13, прибуття в Пшемисль о 18.18;
    зворотно відправленням із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20;
  • № 7615/7616 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 19.55, прибуття в Пшемисль о 21.13;
    зворотно відправленням із Пшемисля о 22.53, прибуттям на ст. Львів о 2.14;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 20.45, прибуття до ст. Хелм о 03.25;
  • № 7620/7621 Хелм – Львів, відправленням із ст. Хелм о 4.25, прибуття у Львів о 11.40.
  • № 67/68 Київ – Варшава з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів Київ – Хелм, відправленням із Києва о 19.13.

Водночас Укрзалізниця продовжує розвивати евакуаційний хаб у Чопі:

  • поїзд №7617/7618 о 00.40 вирушатиме зі Львова до Чопа
  • поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 5.27.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.

Графік усіх поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації. Станом на 3 березня евакуаційними рейсами Укрзалізниці перевезено понад 850 тис. українців.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця
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