УЗ повідомила, як курсуватимуть поїзди 3 березня

Водночас Укрзалізниця створила одразу низку хабів для зручної евакуації українських жінок та дітей
Попри те, що ворог намагається нас залякати і знищити, ми не припиняємо рух – українські діти та жінки мають бути убезпечені!
Тримайте графік рейсів по основних станціях на 3 березня. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня у найбільш гарячих напрямках.
Рейси по ст. Київ:
- 017 УЖГОРОД -ХАРКІВ-ПАС 1.56
- 707 ХАРКІВ-ПАС-ТЕРНОПІЛЬ 2.20
- 703 ХАРКІВ-ПАС-ТЕРНОПІЛЬ 2.20
- 021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 4.02
- 150 ЧЕРНІВЦІ -ПОЛТАВА.П 4.21
- 130 ВОРОХТА -КРЕМЕНЧУК 4.21
- 001 ІВАНО.ФРАН-КОСТЯНТИН 4.36
- 138 КРАМАТОРСЬК-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 5.38
- 959/960 КИЇВ – УЖГОРОД 9.00
- 705 ДАРНИЦЯ - ЛЬВІВ 9.00
- 142 ЛЬВІВ -ЛИМАН 6.23
- 114 ЛЬВІВ -ЛИМАН 6.23
- 715 ДАРНИЦЯ -ЛЬВІВ 10.00
- 738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖЖЯ 11.50
- 045 УЖГОРОД -КРАМАТОРСЬК 12.06
- 114 ЛИМАН -ЛЬВІВ 13.34
- 142 ЛИМАН -ЛЬВІВ 13.34
- 749 КИЇВ ПАС -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07
- 749 КИЇВ ПАС -ЛЬВІВ 14.07
- 769 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25
- 055 КИЇВ ПАС -РАХІВ 15.02
- 013 КИЇВ ПАС -СОЛОТВИНО 17.12
- 792 КИЇВ ПАС -КРЕМЕНЧУК 17.42
- 790 КИЇВ ПАС -КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42
- 145 КИЇВ ПАС -ІЗМАЇЛ 17.50
- 081 КИЇВ ПАС -УЖГОРОД 18.30
- 067 КИЇВ ПАС -ВАРШАВА ВС 18.48
- 044 ЧЕРНІГІВ -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 19.06
- 095 КИЇВ ПАС -РАХІВ 19.48
- 029 КИЇВ ПАС -УЖГОРОД 20.05
- 049 КИЇВ ПАС -ТРУСКАВЕЦЬ 20.12
- 059 КИЇВ ПАС -ЧОП 20.21
- 057 КИЇВ ПАС -ВОРОХТА 20.21
- 038 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖЖЯ 21.07
- 105 КИЇВ ПАС -ОДЕСА ГОЛ. 21.15
- 097 КИЇВ ПАС -КОВЕЛЬ 21.22
- 076 КИЇВ ПАС -КРИВИЙ РІГ ГОЛ 21.28
- 130 КРЕМЕНЧУК -ВОРОХТА 22.03
- 149 ПОЛТАВА.П -ЧЕРНІВЦІ 22.03
- 209 ХАРКІВ-ПАС-ЧЕРНІВЦІ 22.03
- 017 ХАРКІВ-ПАС-УЖГОРОД 22.10
- 007 КИЇВ ПАС -ЧЕРНІВЦІ 22.22
- 091 КИЇВ ПАС -ЛЬВІВ 22.37
- 046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД 22.47
- 907 КИЇВ ПАС -КРАМАТОРСЬК 22.58
- 080 КИЇВ ПАС -ДНІПРО-ГОЛ 23.05
- 138 ХМЕЛЬНИЦЬК-ЛИСИЧАНСЬК 23.18
- 771 КИЇВ ПАС -ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 23.46
- 139 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 23.59
Рейси по ст. Харків:
- 114 ЛИМАН -ЛЬВІВ 4.11
- 142 ЛИМАН -ЛЬВІВ 4.11
- 132 ЖМЕРИНКА -ЛИСИЧАНСЬК 8.20
- 001 ІВАНО.ФРАН-КОСТЯНТИН 11.33
- 209 ХАРКІВ-ПАС-ЧЕРНІВЦІ 12.25
- 046 ЛИСИЧАНСЬК-УЖГОРОД 12.36
- 114 ЛЬВІВ - ЛИМАН 14.39
- 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 14.39
- 723 ХАРКІВ - ЛЬВІВ 17.00
- 017 ХАРКІВ-ПАС-УЖГОРОД 15.09
- 795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 19.27
- 002 КОСТЯНТИН -ІВАНО.ФРАН 21.08
- 132 ЛИСИЧАНСЬК-ЖМЕРИНКА 21.26
- 007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.43
- 045 УЖГОРОД -ЛИСИЧАНСЬК 22.40
Рейси по ст. Дніпро:
- 038 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 5.00
- 796 ДНІПРО-ГОЛ-ХАРКІВ-ПАС 6.23
- 006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 9.27
- 738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 9.54
- 041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 14.26
- 006 МАРІУПОЛЬ -РАХІВ 16.39
- 738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 19.07
- 038 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 5.00
- 796 ДНІПРО-ГОЛ-ХАРКІВ-ПАС 6.23
- 006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 9.27
- 738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 9.54
- 041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 14.26
- 006 ЗАПОРІЖЖЯ -РАХІВ 16.39
- 738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 19.07
Рейси по ст. Запоріжжя:
- 738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 8.16
- 006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 11.07
- 120 ЗАПОРІЖ 1 -ЛЬВІВ 12.20
- 006 МАРІУПОЛЬ -РАХІВ 14.45
- 072 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 19.47
- 068 МАРІУПОЛЬ -ЛЬВІВ 20.37
- 038 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 21.38
- 068 ЛЬВІВ -МАРІУПОЛЬ 22.26
Рейси по ст. Вінниця:
- 105 КИЇВ ПАС -ОДЕСА ГОЛ. 00.28
- 078 ОДЕСА ГОЛ.-КОВЕЛЬ 00.58
- 041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 1.05
- 771 КИЇВ ПАС -ХМЕЛЬНИЦЬК 2.35
- 060 ЧОП -КИЇВ ПАС 3.42
- 058 ВОРОХТА -КИЇВ ПАС 3.42
- 106 ОДЕСА ГОЛ.-КИЇВ ПАС 3.54
- 081 УЖГОРОД -КИЇВ ПАС 4.31
- 050 ТРУСКАВЕЦЬ-КИЇВ ПАС 4.42
- 086 ЗАПОРІЖЖЯ -ЛЬВІВ 5.46
- 056 РАХІВ -КИЇВ ПАС 6.03
- 770 КАМ'ЯН-ПОД-КИЇВ ПАС 6.47
- 021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 6.54
- 146 ІЗМАЇЛ -КИЇВ ПАС 7.45
- 138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬК 9.16
- 070 МАРІУПОЛЬ -ЛЬВІВ 10.23
- 772 ХМЕЛЬНИЦЬК-КИЇВ ПАС 16.41
- 769 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯН-ПОД 17.20
- 086 ЛЬВІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 17.43
- 055 КИЇВ ПАС -РАХІВ 18.07
- 138 ХМЕЛЬНИЦЬК - ЛИМАН 19.42
- 716 ЛЬВІВ -КИЇВ ПАС 20.50
- 145 КИЇВ ПАС -ІЗМАЇЛ 21.08
- 081 КИЇВ ПАС -УЖГОРОД 21.45
- 042 ТРУСКАВЕЦЬ-ДНІПРО-ГОЛ 22.32
- 049 КИЇВ ПАС -ТРУСКАВЕЦЬ 23.17
- 057 КИЇВ ПАС -ВОРОХТА 23.26
- 059 КИЇВ ПАС -ЧОП 23.26
- 022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ-ПАС 23.53
Напрямки руху приміських поїздів по території Південної залізниці:
- Полтава - Крюків - Полтава,
- Полтава - Огульці - Полтава,
- Полтава - Лозова - Полтава,
- Полтава - Кременчук - Полтава,
- Полтава - Ромодан - Полтава,
- Полтава - Кобеляки - Полтава,
- Харків - Огульці - Харків,
- Харків - Мерчик,
- Мерчик - Люботин,
- Люботин - Харків Левада - Люботин,
- Харків - Красноград - Харків,
- Харків - Лозова - Харків,
- Біляївка - Харків,
- Харків - Шебелінка - Харків.
Розклад слід уточнювати ТУТ.
На додачу до вказаних рейсів, заплановані евакуаційні рейси трьох поїздів далекого сполучення та двох електричок з Харкова у львівському напрямку з пересадкою по Хмельницькому.
Також евакуаційні електрички здійснюватимуть регулярний рух від Житомира до Львова з пересадкою у Бердичеві.
Також на 3 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 01.51, прибуття в Пшемисль о 2.55;
зворотно відправленням із Пшемисля о 4.25, прибуттям на ст. Львів о 8.12;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 4.40, прибуття в Пшемисль о 5.45;
зворотно відправленням із Пшемисля о 07.15, прибуттям на ст. Львів о 10.35;
- № 950/949 Львів – Хрубешув, відправленням зі Львова 06.25, Хрубешув 10.10;
- № 35/36 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 7.10, прибуття в Пшемисль о 9.07;
зворотно відправленням із Пшемисля о 18.59, прибуттям на ст. Львів о 22.40;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 8.40, прибуття в Пшемисль о 9.45;
зворотно відправленням із Пшемисля о 11.25, прибуттям на ст. Львів о 14.46;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 11.38, прибуття в Пшемисль о 12.43;
зворотно відправленням із Пшемисля о 14.13, прибуттям на ст. Львів о 17.35;
- № 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 14.00, прибуття до ст. Хелм о 20.30;
- № 7616/7617 Хелм – Львів, відправленням зі ст. Хелм о 21.30, прибуття у Львів о 05.10.
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 14.26, прибуття в Пшемисль о 15.31;
зворотно відправленням із Пшемисля о 17.00, прибуттям на ст. Львів о 20.22;
- № 7613/7614 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 17.13, прибуття в Пшемисль о 18.18;
зворотно відправленням із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20;
- № 7615/7616 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 19.55, прибуття в Пшемисль о 21.13;
зворотно відправленням із Пшемисля о 22.53, прибуттям на ст. Львів о 2.14;
- № 7618/7619 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 20.45, прибуття до ст. Хелм о 03.25;
- № 7620/7621 Хелм – Львів, відправленням із ст. Хелм о 4.25, прибуття у Львів о 11.40.
- № 67/68 Київ – Варшава з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів Київ – Хелм, відправленням із Києва о 19.13.
Водночас Укрзалізниця продовжує розвивати евакуаційний хаб у Чопі:
- поїзд №7617/7618 о 00.40 вирушатиме зі Львова до Чопа
- поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 5.27.
Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.
Графік усіх поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації. Станом на 3 березня евакуаційними рейсами Укрзалізниці перевезено понад 850 тис. українців.