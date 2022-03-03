УЗ повідомила, як курсуватимуть поїзди 3 березня

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Попри те, що ворог намагається нас залякати і знищити, ми не припиняємо рух – українські діти та жінки мають бути убезпечені!

Тримайте графік рейсів по основних станціях на 3 березня. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня у найбільш гарячих напрямках.

Рейси по ст. Київ:

017 УЖГОРОД -ХАРКІВ-ПАС 1.56

707 ХАРКІВ-ПАС-ТЕРНОПІЛЬ 2.20

703 ХАРКІВ-ПАС-ТЕРНОПІЛЬ 2.20

021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 4.02

150 ЧЕРНІВЦІ -ПОЛТАВА.П 4.21

130 ВОРОХТА -КРЕМЕНЧУК 4.21

001 ІВАНО.ФРАН-КОСТЯНТИН 4.36

138 КРАМАТОРСЬК-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 5.38

959/960 КИЇВ – УЖГОРОД 9.00

705 ДАРНИЦЯ - ЛЬВІВ 9.00

142 ЛЬВІВ -ЛИМАН 6.23

114 ЛЬВІВ -ЛИМАН 6.23

715 ДАРНИЦЯ -ЛЬВІВ 10.00

738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖЖЯ 11.50

045 УЖГОРОД -КРАМАТОРСЬК 12.06

114 ЛИМАН -ЛЬВІВ 13.34

142 ЛИМАН -ЛЬВІВ 13.34

749 КИЇВ ПАС -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07

749 КИЇВ ПАС -ЛЬВІВ 14.07

769 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25

055 КИЇВ ПАС -РАХІВ 15.02

013 КИЇВ ПАС -СОЛОТВИНО 17.12

792 КИЇВ ПАС -КРЕМЕНЧУК 17.42

790 КИЇВ ПАС -КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42

145 КИЇВ ПАС -ІЗМАЇЛ 17.50

081 КИЇВ ПАС -УЖГОРОД 18.30

067 КИЇВ ПАС -ВАРШАВА ВС 18.48

044 ЧЕРНІГІВ -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 19.06

095 КИЇВ ПАС -РАХІВ 19.48

029 КИЇВ ПАС -УЖГОРОД 20.05

049 КИЇВ ПАС -ТРУСКАВЕЦЬ 20.12

059 КИЇВ ПАС -ЧОП 20.21

057 КИЇВ ПАС -ВОРОХТА 20.21

038 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖЖЯ 21.07

105 КИЇВ ПАС -ОДЕСА ГОЛ. 21.15

097 КИЇВ ПАС -КОВЕЛЬ 21.22

076 КИЇВ ПАС -КРИВИЙ РІГ ГОЛ 21.28

130 КРЕМЕНЧУК -ВОРОХТА 22.03

149 ПОЛТАВА.П -ЧЕРНІВЦІ 22.03

209 ХАРКІВ-ПАС-ЧЕРНІВЦІ 22.03

017 ХАРКІВ-ПАС-УЖГОРОД 22.10

007 КИЇВ ПАС -ЧЕРНІВЦІ 22.22

091 КИЇВ ПАС -ЛЬВІВ 22.37

046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД 22.47

907 КИЇВ ПАС -КРАМАТОРСЬК 22.58

080 КИЇВ ПАС -ДНІПРО-ГОЛ 23.05

138 ХМЕЛЬНИЦЬК-ЛИСИЧАНСЬК 23.18

771 КИЇВ ПАС -ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 23.46

139 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 23.59

Рейси по ст. Харків:

114 ЛИМАН -ЛЬВІВ 4.11

142 ЛИМАН -ЛЬВІВ 4.11

132 ЖМЕРИНКА -ЛИСИЧАНСЬК 8.20

001 ІВАНО.ФРАН-КОСТЯНТИН 11.33

209 ХАРКІВ-ПАС-ЧЕРНІВЦІ 12.25

046 ЛИСИЧАНСЬК-УЖГОРОД 12.36

114 ЛЬВІВ - ЛИМАН 14.39

142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 14.39

723 ХАРКІВ - ЛЬВІВ 17.00

017 ХАРКІВ-ПАС-УЖГОРОД 15.09

795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 19.27

002 КОСТЯНТИН -ІВАНО.ФРАН 21.08

132 ЛИСИЧАНСЬК-ЖМЕРИНКА 21.26

007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.43

045 УЖГОРОД -ЛИСИЧАНСЬК 22.40

Рейси по ст. Дніпро:

038 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 5.00

796 ДНІПРО-ГОЛ-ХАРКІВ-ПАС 6.23

006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 9.27

738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 9.54

041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 14.26

006 МАРІУПОЛЬ -РАХІВ 16.39

738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 19.07

038 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 5.00

796 ДНІПРО-ГОЛ-ХАРКІВ-ПАС 6.23

006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 9.27

738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 9.54

041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 14.26

006 ЗАПОРІЖЖЯ -РАХІВ 16.39

738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 19.07

Рейси по ст. Запоріжжя:

738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 8.16

006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 11.07

120 ЗАПОРІЖ 1 -ЛЬВІВ 12.20

006 МАРІУПОЛЬ -РАХІВ 14.45

072 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 19.47

068 МАРІУПОЛЬ -ЛЬВІВ 20.37

038 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 21.38

068 ЛЬВІВ -МАРІУПОЛЬ 22.26

Рейси по ст. Вінниця:

105 КИЇВ ПАС -ОДЕСА ГОЛ. 00.28

078 ОДЕСА ГОЛ.-КОВЕЛЬ 00.58

041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 1.05

771 КИЇВ ПАС -ХМЕЛЬНИЦЬК 2.35

060 ЧОП -КИЇВ ПАС 3.42

058 ВОРОХТА -КИЇВ ПАС 3.42

106 ОДЕСА ГОЛ.-КИЇВ ПАС 3.54

081 УЖГОРОД -КИЇВ ПАС 4.31

050 ТРУСКАВЕЦЬ-КИЇВ ПАС 4.42

086 ЗАПОРІЖЖЯ -ЛЬВІВ 5.46

056 РАХІВ -КИЇВ ПАС 6.03

770 КАМ'ЯН-ПОД-КИЇВ ПАС 6.47

021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 6.54

146 ІЗМАЇЛ -КИЇВ ПАС 7.45

138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬК 9.16

070 МАРІУПОЛЬ -ЛЬВІВ 10.23

772 ХМЕЛЬНИЦЬК-КИЇВ ПАС 16.41

769 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯН-ПОД 17.20

086 ЛЬВІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 17.43

055 КИЇВ ПАС -РАХІВ 18.07

138 ХМЕЛЬНИЦЬК - ЛИМАН 19.42

716 ЛЬВІВ -КИЇВ ПАС 20.50

145 КИЇВ ПАС -ІЗМАЇЛ 21.08

081 КИЇВ ПАС -УЖГОРОД 21.45

042 ТРУСКАВЕЦЬ-ДНІПРО-ГОЛ 22.32

049 КИЇВ ПАС -ТРУСКАВЕЦЬ 23.17

057 КИЇВ ПАС -ВОРОХТА 23.26

059 КИЇВ ПАС -ЧОП 23.26

022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ-ПАС 23.53

Напрямки руху приміських поїздів по території Південної залізниці:

Полтава - Крюків - Полтава,

Полтава - Огульці - Полтава,

Полтава - Лозова - Полтава,

Полтава - Кременчук - Полтава,

Полтава - Ромодан - Полтава,

Полтава - Кобеляки - Полтава,

Харків - Огульці - Харків,

Харків - Мерчик,

Мерчик - Люботин,

Люботин - Харків Левада - Люботин,

Харків - Красноград - Харків,

Харків - Лозова - Харків,

Біляївка - Харків,

Харків - Шебелінка - Харків.

Розклад слід уточнювати ТУТ.

На додачу до вказаних рейсів, заплановані евакуаційні рейси трьох поїздів далекого сполучення та двох електричок з Харкова у львівському напрямку з пересадкою по Хмельницькому.

Також евакуаційні електрички здійснюватимуть регулярний рух від Житомира до Львова з пересадкою у Бердичеві.

Також на 3 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 01.51, прибуття в Пшемисль о 2.55;

зворотно відправленням із Пшемисля о 4.25, прибуттям на ст. Львів о 8.12;

зворотно відправленням із Пшемисля о 4.25, прибуттям на ст. Львів о 8.12; № 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 4.40, прибуття в Пшемисль о 5.45;

зворотно відправленням із Пшемисля о 07.15, прибуттям на ст. Львів о 10.35;

зворотно відправленням із Пшемисля о 07.15, прибуттям на ст. Львів о 10.35; № 950/949 Львів – Хрубешув, відправленням зі Львова 06.25, Хрубешув 10.10;

№ 35/36 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 7.10, прибуття в Пшемисль о 9.07;

зворотно відправленням із Пшемисля о 18.59, прибуттям на ст. Львів о 22.40;

зворотно відправленням із Пшемисля о 18.59, прибуттям на ст. Львів о 22.40; № 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 8.40, прибуття в Пшемисль о 9.45;

зворотно відправленням із Пшемисля о 11.25, прибуттям на ст. Львів о 14.46;

зворотно відправленням із Пшемисля о 11.25, прибуттям на ст. Львів о 14.46; № 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 11.38, прибуття в Пшемисль о 12.43;

зворотно відправленням із Пшемисля о 14.13, прибуттям на ст. Львів о 17.35;

зворотно відправленням із Пшемисля о 14.13, прибуттям на ст. Львів о 17.35; № 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 14.00, прибуття до ст. Хелм о 20.30;

№ 7616/7617 Хелм – Львів, відправленням зі ст. Хелм о 21.30, прибуття у Львів о 05.10.

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 14.26, прибуття в Пшемисль о 15.31;

зворотно відправленням із Пшемисля о 17.00, прибуттям на ст. Львів о 20.22;

зворотно відправленням із Пшемисля о 17.00, прибуттям на ст. Львів о 20.22; № 7613/7614 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 17.13, прибуття в Пшемисль о 18.18;

зворотно відправленням із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20;

зворотно відправленням із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20; № 7615/7616 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 19.55, прибуття в Пшемисль о 21.13;

зворотно відправленням із Пшемисля о 22.53, прибуттям на ст. Львів о 2.14;

зворотно відправленням із Пшемисля о 22.53, прибуттям на ст. Львів о 2.14; № 7618/7619 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 20.45, прибуття до ст. Хелм о 03.25;

№ 7620/7621 Хелм – Львів, відправленням із ст. Хелм о 4.25, прибуття у Львів о 11.40.

№ 67/68 Київ – Варшава з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів Київ – Хелм, відправленням із Києва о 19.13.

Водночас Укрзалізниця продовжує розвивати евакуаційний хаб у Чопі:

поїзд №7617/7618 о 00.40 вирушатиме зі Львова до Чопа

поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 5.27.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.

Графік усіх поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації. Станом на 3 березня евакуаційними рейсами Укрзалізниці перевезено понад 850 тис. українців.