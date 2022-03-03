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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Близьке коло Путіна впевнене, що він несповна розуму - Данілов

Сьогодні, 02:40 Переглядів: 358

 

Ми, якщо чесно, теж в цьому переконані

Сьогодні у своїй промові у телемарафоні Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив:

  • Близьке коло Путіна впевнене, шо він несповна розуму.
  • За даними української розвідки, у Росії від 4 березня мають запровадити воєнний стан.
  • Війська Білорусі переведені у готовність №1.
  • Горлівка — це українське місто. Ми забираємо своє.
  • Все виконується згідно плану, який є у наших структурах. Якщо ворог думає, що ми будемо лише захищатися — він помиляється.
  • Окупанти не розуміють, куди вони попали і дезорієнтовані. Налякані та без пального. Вони мають бажання лише потрапити додому.
  • Люди не будуть слухати Данілова. Наші люди будуть виходити голі-босі і захищати нашу країну.
  • Наш Президент нас не зрадить і народ наш не зрадить
  • Ми працюємо над питанням закриття неба над Україною. Якщо ми цього не зробимо — наші діти будуть незахищеними. Зараз це питання №1.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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