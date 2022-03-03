Близьке коло Путіна впевнене, що він несповна розуму - Данілов
Сьогодні, 02:40
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Ми, якщо чесно, теж в цьому переконані
Сьогодні у своїй промові у телемарафоні Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив:
- Близьке коло Путіна впевнене, шо він несповна розуму.
- За даними української розвідки, у Росії від 4 березня мають запровадити воєнний стан.
- Війська Білорусі переведені у готовність №1.
- Горлівка — це українське місто. Ми забираємо своє.
- Все виконується згідно плану, який є у наших структурах. Якщо ворог думає, що ми будемо лише захищатися — він помиляється.
- Окупанти не розуміють, куди вони попали і дезорієнтовані. Налякані та без пального. Вони мають бажання лише потрапити додому.
- Люди не будуть слухати Данілова. Наші люди будуть виходити голі-босі і захищати нашу країну.
- Наш Президент нас не зрадить і народ наш не зрадить
- Ми працюємо над питанням закриття неба над Україною. Якщо ми цього не зробимо — наші діти будуть незахищеними. Зараз це питання №1.
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