Близьке коло Путіна впевнене, що він несповна розуму - Данілов

Сьогодні, 02:40 Переглядів: 358

Ми, якщо чесно, теж в цьому переконані

Сьогодні у своїй промові у телемарафоні Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив: Близьке коло Путіна впевнене, шо він несповна розуму.

За даними української розвідки, у Росії від 4 березня мають запровадити воєнний стан.

Війська Білорусі переведені у готовність №1.

Горлівка — це українське місто. Ми забираємо своє.

Все виконується згідно плану, який є у наших структурах. Якщо ворог думає, що ми будемо лише захищатися — він помиляється.

Окупанти не розуміють, куди вони попали і дезорієнтовані. Налякані та без пального. Вони мають бажання лише потрапити додому.

Люди не будуть слухати Данілова. Наші люди будуть виходити голі-босі і захищати нашу країну.

Наш Президент нас не зрадить і народ наш не зрадить

Ми працюємо над питанням закриття неба над Україною. Якщо ми цього не зробимо — наші діти будуть незахищеними. Зараз це питання №1.

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