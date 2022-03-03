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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Трибунал у Гаазі розпочав розслідування військових злочинів росії

Сьогодні, 04:21 Переглядів: 149

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан особисто ініціював розслідування щодо вторгнення РФ в Україну

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (ICC) у Гаазі Карім Хан заявив, що стартувало розслідування щодо військових злочинів, скоєних Росією в Україні. Прокурор уточнив, що вже бачить ознаки військових злочинів та злочинів проти людяності.

38 країн звернулися до Міжнародного кримінального суду через вторгнення Росії в Україну
- Після первинного аналізу ситуації в Україні мій офіс побачив достатньо підстав вважати, що могли бути скоєні злочини, що підпадають під юрисдикцію нашого суду. Конкретні випадки, які потенційно можуть вважатися такими, вже виявлено та вони стануть основою розслідування, - сказав Хан.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна суд
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