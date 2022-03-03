Ранок для Києва розпочався з повітряної тривоги. Лунають вибухи (додано)

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Ранок для Києва розпочався з повітряної тривог, яка пролунала о пів на п'яту. Вночі сирени лунали в половині міст України.

Учора, нагадаємо, російські терористи намагалися влучити в центр управління на київському вокзалі в той час, як звідти ідправлялися евакуаційні поїзди.

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У столиці жителі почули щонайменше 4 вибухи після сигналу про повітряну тривогу. Про це повідомили очевидці з місця подій, пише УП. Один із вибухів чули в Печерському районі в центрі столиці, ближче до бульвару Дружби народів.