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Бізнес/Робота, Гроші, Путін проти українського народу

Японія заморожує активи російських банків

Сьогодні, 04:44 Переглядів: 79

Загальна кількість фінансових установ держави-агресорки, щодо яких Токіо ввели такі санкції, сягне 7

Японська влада заморозить активи ще 4 банків Росії у додачу до трьох щодо яких уже введпні обмеження. По це повідомляє 24 канал з посиланням на Today Online. Раніше Токіо ввів такі обмеження щодо 3 фінансових установ держави-агресорки: Центробанку,«Промсвязьбанку», «Внешэкономбанку».

Уряд поки що не розголошує назви нових банків, проти яких запровадять санкції. Водночас російські ЗМІ пишуть, що одним із ним буде ВТБ.

Як повыдомлялося раніше, уряд Японії 1 березня запровадив санкції проти керівництва Росії. Обмеження стосуються особисто Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, очільника міноборони Сергія Шойгу, заступника глави ради безпеки Дмитра Медведєва, а також інших людей з оточення глави держави-агресорки.
Також країна запровадила експортні санкції проти Росії. Вони стосуються 49 компаній та організацій. Серед них є ФСБ, ГРУ, Ростех тощо.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: війна Путин против украинского народа санкції Японія
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