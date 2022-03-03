Японія заморожує активи російських банків

Сьогодні, 04:44 Переглядів: 79

Японська влада заморозить активи ще 4 банків Росії у додачу до трьох щодо яких уже введпні обмеження. По це повідомляє 24 канал з посиланням на Today Online. Раніше Токіо ввів такі обмеження щодо 3 фінансових установ держави-агресорки: Центробанку,«Промсвязьбанку», «Внешэкономбанку».

Уряд поки що не розголошує назви нових банків, проти яких запровадять санкції. Водночас російські ЗМІ пишуть, що одним із ним буде ВТБ.

Як повыдомлялося раніше, уряд Японії 1 березня запровадив санкції проти керівництва Росії. Обмеження стосуються особисто Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, очільника міноборони Сергія Шойгу, заступника глави ради безпеки Дмитра Медведєва, а також інших людей з оточення глави держави-агресорки.

Також країна запровадила експортні санкції проти Росії. Вони стосуються 49 компаній та організацій. Серед них є ФСБ, ГРУ, Ростех тощо.



